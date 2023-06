FC Bayern München: Daley Blind wollte eigentlich zu Manchester United wechseln

Der Niederländer hätte wohl lieber bei einem anderen Klub unterschrieben. In München endet seine Zeit in jedem Fall.

WAS IST PASSIERT? Daley Blind hat gestanden, dass er im vergangenen Winter eigentlich gar nicht zum FC Bayern München wechseln wollte. Vielmehr dachte er an eine Rückkehr zu Manchester United.

WAS WURDE GESAGT? Der Niederländer hätte gerne wieder mit Trainer Erkin ten Hag zusammengarbeitet, den er aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam kennt. "Wir haben denselben Geschäftsführer, die Verbindung ist also nicht weit weg. Aber nein, ich habe ihn nicht angerufen", sagte Blind im vereinseigenen Podcast der Red Devils.

Doch United war nicht wirklich auf der Suche nach einem weiteren Defensivspieler für die linke Seite, wie Blind zugab. Ten Hag hatte mit Luke Shaw, Tyrell Malacia und Lisandro Martínez bereits drei Spieler für diese Rolle in seinem Kader.

WAS IST DIE TRANSFERGESCHICHTE? Blind hatte sich in der vergangenen Saison mit Ajax Amsterdam auf eine Trennung geeinigt und war daraufhin zur Rückrunde ablösefrei nach München gewechselt. Dort war er in lediglich fünf Spielen zum Einsatz gekommen.

Für Manchester United hatte der niederländische Nationalspieler von 2014 bis 2018 gespielt und unter anderem die Europa League gewonnen.

WIE GEHT ES WEITER? Blinds auslaufender Vertrag beim deutschen Rekordmeister wird sehr wahrscheinlich nicht verlängert. Das berichteten mehrere Medien in den vergangenen Wochen übereinstimmend. Seine Frau deutete einen Abschied zuletzt ebenfalls an.

Wohin es Blind zur kommenden Saison zieht, ist noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach steht er aber vor einem Wechsel zum FC Girona.