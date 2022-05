FC Bayern München: Verbleib von Corentin Tolisso offenbar denkbar

Corentin Tolisso könnte nun doch beim FC Bayern München verlängern. Dafür müsste der Franzose aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.

Corentin Tolisso könnte offenbar unter bestimmten Voraussetzungen beim FC Bayern München bleiben. Das berichtet der kicker.

Demnach würden die Münchner den Weltmeister nicht fallen lassen, sollte er am Ende seines auslaufenden Vertrages, der noch gut vier Wochen gilt, keinen neuen Arbeitgeber finden. Dann sei ein Modell mit einer stark leistungsbezogenen Weiterbeschäftigung möglich.

Eine "reguläre" Vertragsverlängerung ist laut kicker aufgrund der finanziellen Situation der Münchner aber kein Thema. Der deutsche Rekordmeister hat den Abschied von Tolisso bislang noch nicht offiziell verkündet. Allerdings deutete zuletzt vieles darauf hin.

Tolisso seit 2017 beim FC Bayern

Der 27-Jährige kam 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Bayern und auch wegen zahlreicher Verletzungen nicht ganz über den Status eines Rollenspielers hinaus. Coach Julian Nagelsmann gilt aber als Befürworter des Mittelfeldspielers und verwies zuletzt am Saisonende darauf, dass noch keine Entscheidung zu Tolisso gefallen sei.

Tolisso selbst soll einem Verbleib an der Isar zudem positiv gegenüberstehen, auch wenn er in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit Top-Klubs in Verbindung gebracht worden ist.

Die Chancen auf einen Stammplatz dürften hingegen weiterhin gering sein. Neben den gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka griff Nagelsmann zum Ende der abgelaufenen Saison für das zentrale Mittelfeld meist auf Jamal Musiala zurück. Außerdem soll Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam zu den Bayern wechseln.