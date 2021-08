FC Bayern München vs. BVB: Die Aufstellung zum Supercup

Im deutschen Supercup treffen der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander. Goal verrät alles rund um die Aufstellung der Teams.

Heute Abend wird im deutschen Profifußball der erste Titel der noch jungen Saison 2021/22 vergeben: Der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) duellieren sich um den Supercup - gespielt wird um 20.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Wie gehen beide Teams heute in das Spiel? Beide Cheftrainer - Marco Rose (BVB) und Julian Nagelsmann (FCB) sind neu auf ihrem Posten und suchen dementsprechend noch nach ihrer Idealformation. Heute werden beide Coaches wohl ihre beste Aufstellung in die Partie schicken.

Hier findet Ihr alle Infos zur Personalsituation, der möglichen Aufstellung im Supercup und auch die offiziellen 22 Startspieler, sobald diese verkündet wurden.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die offizielle Aufstellung

Um 19.30 Uhr findet Ihr hier an dieser Stelle die beiden Mannschaftsaufstellungen.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die voraussichtliche Aufstellung

Es ist die Frage aller Fragen: Welches Personal schicken Marco Rose und Julian Nagelsmann in die Partie? So könnten beide Teams aufstellen - allerdings ist das ganze schwer einzuordnen, da beide Trainer zahlreiche Optionen haben.

Mögliche Aufstellung FC Bayern

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

Mögliche Aufstellung BVB

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud, Bellingham - Reyna, Reus, Malen - Haaland

Beide Teams haben auch auf der Ersatzbank noch einige Optionen, die für die Entscheidung in diesem Supercup entscheidend werden können. Wir blicken nun detaillierter auf das Lazarett der beiden Teams, um zu erörtern, welche Spieler definitiv nicht zum Einsatz kommen werden.

Julian Nagelsmann warnte sein Team auf der Pressekonferenz vor dem Supercup-Gegner: "Wenn sie mit Tempo auf die Kette gehen, ist es schwer zu verteidigen. Von daher tun wir gut daran, sie möglichst aus den gefährlichen Situationen wegzuhalten." Mit welchem Personal aber will der FCB das tun?

FC Bayern vs. BVB: Die Personalsituation bei den Münchnern

Der FC Bayern München hat im ersten Saisonspiel der Bundesliga 2021/22 gegen Borussia Mönchengladbach nur einen Punkt aus dem Borussia-Park entführen können. Dabei trat man mit Josip Stanisic als Rechtsverteidiger an - und der Youngster machte seine Sache gut.

Personell hat Julian Nagelsmann genau auf dieser Position derzeit Benjamin Pavard zu ersetzen. Zudem fehlen dem Neu-Bayern-Coach noch Marc Roca, der wie Pavard an einer Sprunggelenksverletzung laboriert.

Außerdem fehlt dem deutschen Rekordmeister weiter der französische Defensivakteur Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez (Aufbautraining)

Marc Roca (Sprunggelenksverletzung)

Benjamin Pavard (Sprunggelenksverletzung)

Corentin Tolisso hingegen könnte erstmals wieder im Kader des FC Bayern München stehen und ist auch eine Option für eine Einwechslung. Zudem könnte Kingsley Coman kurzfristig in die Startelf rücken und dabei Leroy Sane oder Serge Gnabry ersetzen.

FC Bayern München vs. BVB: Die Personallage bei Borussia Dortmund

Gleich 13 Spieler fehlen dem BVB heute Abend gegen den FC Bayern München, alle aus etwas unterschiedlichen Gründen. Vor allem der Ausfall von Mats Hummels, dem Abwehrchef der Schwarz-Gelben wiegt etwas schwerer.

Allerdings machte Mittelfeldmotor Axel Witsel seine Sache gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende ordentlich und könnte auch diesmal eine Option sein. Neben Hummels fehlen von den Abwehrspielern auch Thomas Meunier, Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou, Mateu Morey, Soumalia Coulibaly und Raphael Guerreiro.

Zudem stehen Julian Brandt, Roman Bürki, Nmadi Collins und Nationalspieler Emre Can ebenfalls nicht zur Verfügung. Ebenso steht Thorgan Hazard nicht im Kader. Dennoch hat Marco Rose noch ein paar Optionen im Kader stehen, die ebenfalls Startelfkandidaten sind - unter anderem Reinier, Youssoufa Moukoko, Abdoulaye Kamara, Thomas Delaney und Keeper Marwin Hitz.

Da der BVB aber gegen die SGE am Samstag überzeugen konnte, wird sich an der Erfolgself wohl nicht allzuviel ändern. Hier nochmal alle Ausfälle in der Übersicht:

Julian Brandt (Aufbau nach Corona-Infektion)

Roman Bürki

Emre Can (Wadenprobleme)

Nmadi Collins (Knie)

Soumalia Coulibaly (Aufbautraining)

Raphael Guerreiro (Wadenprobleme)

Thorgan Hazard (Knöchel)

Mats Hummels (Patellasehne)

Thomas Meunier (Aufbau nach Corona-Infektion)

Mateu Morey (Knie)

Marcel Schmelzer (Aufbautraining)

Dan-Axel Zagadou (Reha)

Supercup 2020: Die Aufstellungen von Bayern München und BVB (Borussia Dortmund)

Auch im letzten Jahr traten der FC Bayern München und der BVB im Supercup gegeneinander an - die Bayern gewannen den Schlager knapp mit 3:2.

Aufstellung FCB im Supercup 2020

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman

🅰️ Joshua Kimmich

⚽ Joshua Kimmich



Im Supercup vor einem Jahr erzielte unsere Nummer 6️⃣ euer Tor der Saison. 🔥#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/gajhekgqvy — FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021

Aufstellung BVB im Supercup 2020

Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Reus, Haaland, Brandt

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: So wird der Supercup übertragen

Free-TV Pay-TV Übertragender Sender Sat.1 Sky Sport Bundesliga 1/UHD Übertragungsbeginn 20.05 Uhr 20 Uhr Kommentator Wolff Fuss Martin Groß LIVE-STREAM sat1.de, ran.de Sky Go, Sky Ticket Kosten kostenfrei variiert je nach Abo | mindestens 14,99 Euro

Wollt Ihr ausführliche und detaillierte Infos zur Übertragung des deutschen Supercups haben? Dann findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Goal-Seite alle Details. Ihr habt in jedem Fall zwei Optionen, wie Ihr BVB vs. FC Bayern heute seht.