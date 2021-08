Supercup heute live im Free-TV? So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München übertragen

Der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern München steht an. Goal erklärt, wie das Spiel im Free-TV übertragen wird.

Am Freitag wurde die Bundesligasaison eröffnet, wenige Tage danach gibt es schon den ersten Titel: Der FC Bayern München und BVB (Borussia Dortmund) treffen im Supercup aufeinander.

Im Signal-Iduna-Park ist Anpfiff am Dienstag um 20.30 Uhr. Das Besondere am Supercup: Es können am gesamten Wettbewerb nur zwei Mannschaften teilnehmen - die stehen jetzt im Finale!

In dieser Saison sind das der Bundesligameister (FC Bayern München) und dem DFB-Pokalsieger (Borussia Dortmund) aus der vergangenen Saison - der deutsche Klassiker entscheidet also über den ersten Titel der neuen Spielzeit.

Mit einem Titel in die Saison zu starten wäre für beide Vereine ein Traum. Goal erklärt, ob der Supercup LIVE im Free-TV übertragen wird.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München LIVE im Free-TV? So wird der Supercup übertragen

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 17. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

So seht ihr BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München im Free-TV: Der Supercup im Fernsehen

Es ist der erste Titel der noch jungen Spielzeit - gerade deswegen werden viele Anhänger:innen das Spiel verfolgen wollen. Das Problem im heutigen Fußballgeschäft: Es gibt viele Sender, die ihre Finger wortwörtlich im Spiel haben.

Eines interessiert die Fans besonders: Mit welchem Fernsehsender kann ich den Supercup kostenlos verfolgen? Das wird doch irgendwie möglich sein! Richtig gedacht - es gibt eine kostenlose Möglichkeit.

Sat1 zeigt BVB - Bayern kostenlos! Der Supercup im Free-TV

Sat1 zeigt den ersten Titel der Spielzeit LIVE! Der Fernsehsender der ProSiebenSat.1 Media.-Gruppe hat sich in dieser Saison neue Übertragungsrechte gesichert. Mit dazu gehören drei Bundesligaspiele, die Relegationsspiele - und eben der Supercup.

Sat1 hat im Vergleich zu vielen konkurrierenden Sendern einen großen Vorteil: Der Fernsehsender ist kostenlos zu empfangen. Wie genau das funktioniert findet ihr hier.

LIVE ab 19.00 Uhr: So überträgt Sat1 den Supercup (BVB - FCB)

Für den Supercup hat sich der Free-TV-Sender richtig etwas überlegt: Ab 19.00 Uhr geht die Übertragung bereits los, mit dabei sind Wolff Fuss und Matthias Opdenhövel!

Beginn der Übertragung: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat1

: Sat1 Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar: Wolff-Christoph Fuss

Supercup im Pay-TV: Auch Sky zeigt BVB vs. FC Bayern München

Die Übertragung im kostenlosen Fernsehen ist zwar schön und gut, es gibt aber auch Anbieter, die noch viel mehr LIVE-Sport im Programm haben - einer davon ist Sky!

Sky bietet genau wie Sat1 den Supercup an, hat abgesehen davon allerdings noch viel mehr Fußball und Sport im Programm. Das gesamte Angebot gibt es hier. Ihr seid an einem Sky-Konto interessiert? Dann schaut hier mal vorbei.

Sky überträgt den Supercup: So läuft die LIVE-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Martin Groß

FC Bayern München beim BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-STREAM: So ist der Supercup im Internet zu sehen

Kostenlose Übertragung eines Topspiels im TV - was wünscht sich das Fanherz mehr? Ein Problem gibt es an dieser Stelle allerdings: Nicht alle Anhänger:innen haben heute noch einen Fernseher zuhause.

Immer mehr Zuschauer:innen sind auf die Übertragung durch das Internet angewiesen - gerade während der Coronapandemie waren digitale Inhalte so wichtig wie noch nie. Wird auch der Supercup LIVE im Internet übertragen?

ran überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im Internet: Der Supercup im kostenlosen LIVE-STREAM von Sat1

Wieder betrachten wir als erstes Sat1: Der Sender mit Sitz in Unterföhring strahlt BVB vs. FCB im Internet aus - dank ran.de. Die Sportsendung, welche schon seit Jahren zu Sat1, Pro7 etc. gehört, ist im Internet für die LIVE-STREAMS rund um Sport zuständig.

Ihr wollt den Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen? Dann solltet ihr ran.de aufzusuchen oder die kostenlose ran-App herunterzuladen.

BVB - FC Bayern München im Internet: So übertragen Sky Ticket und Sky Go

Nicht nur Sat1, auch Sky überträgt bekanntlich den Supercup, genau wie der Konkurrent tut Sky das unter anderem im Internet. Der Pay-TV-Sender bietet sein gesamtes Programm über zwei unterschiedliche Plattformen an - Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist für alle Fans, die bereits ein Abonnement bei Sky am TV haben und das Programm auch auf anderen Geräten verfolgen wollen. Ihr könnt euch also mit euren gewöhnlichen Anmeldedaten auf einem anderen Gerät (Handy, Tablet, Laptop) anmelden.

Währenddessen ist das Sky Ticket flexibler. Hier findet ihr dazu alle Informationen. Ihr könnt hier spezifischer buchen und seit bei der Laufzeit nicht monatelang oder jahrelang an hohen Kosten gebunden.

Sky Ticket, ran, Sky Go: Die wichtigen Links zur Übertragung des Supercups

Supercup: Das sind die Aufstellungen vom BVB und dem FC Bayern München

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und von uns hier eingetragen. Klickt euch zur richtigen Zeit wieder in den Artikel, um perfekt auf den Supercup vorbereitet zu sein.

BVB (Borussia Dortmund) empfängt den FC Bayern München: Die LIVE-Übertragung des Supercups im Überblick