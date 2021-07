Der FC Bayern misst sich in der Sommervorbereitung mit Borussia Mönchengladbach. Alle Infos zum heutigen Testspiel gibt es hier.

Der FC Bayern München bestreitet heute ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Anstoß in der Allianz Arena ist um 18 Uhr.

In etwas mehr als zwei Wochen treffen beide Mannschaften im Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison aufeinander, heute aber geht es erst einmal nur um die Form. Bei den Bayern dürfte Trainer Julian Nagelsmann weiterhin nur ein Rumpfkader zur Verfügung stehen, der Großteil der Nationalspieler ist erst am gestrigen Dienstag in die Vorbereitung eingestiegen. Bei den Gladbachern tummeln sich zwar einige bekanntere Namen mehr, doch auch den Fohlen fehlen noch viele Stammspieler.

Entsprechend sahen auch die bisherigen Ergebnisse in den Testspielen beider Klubs aus. Die Bayern verloren 2:3 gegen den 1. FC Köln und spielten 2:2 gegen Ajax Amsterdam, wenngleich gerade das Spiel gegen den niederländischen Rekordmeister über weite Strecken sehr gut aussah. Gladbach feierte nach einem Remis gegen Viktoria Köln und einer Niederlage gegen den SC Paderborn jüngst gegen den FC Metz den ersten Sieg in der Vorbereitung.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach WETTBEWERB Sommervorbereitung | Testspiel ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 28. Juli | 18 Uhr

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Das Spiel dürfte ein netter Appetithappen in der bundesligafreien Zeit sein. Ihr wollt die Partie heute live sehen? Das ist möglich. Und so viel vorneweg: Ihr müsst nicht einmal etwas dafür bezahlen! Wir verraten Euch nun, wo das Spiel zwischen den Bayern und Gladbach heute übertragen wird.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaTV und MagentaSport

Das heutige Spiel wird live und exklusiv von der Deutschen Telekom via MagentaTV und MagentaSport übertragen. Doch keine Panik: wir haben gerade davon geschrieben, dass das Spiel kostenlos zu sehen ist und so ist es auch.

Denn die Telekom strahlt das Spiel netterweise über MagentaSport frei empfangbar aus. Was heißt das für Euch? Ihr benötigt kein Abonnement und auch keine Registrierung! Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung bei MagentaSport

MagentaSport und MagentaTV sind bekanntlich zwei verschiedene Plattformen, wie wir alle spätestens bei der EM gelernt haben. Das Spiel heute wird aber auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Widmen wir uns zuerst MagentaSport. Hier könnt Ihr Euch entweder die App für Euren Smart-TV herunterladen oder die Anwendung auf Eurem TV-Stick installieren, um das Spiel auf dem Fernseher zu sehen.

Im LIVE-STREAM seht Ihr das Spiel entweder ganz einfach über die Homepage von MagentaSport oder ebenfalls via App für Eure mobilen Geräte wie Smartphone oder Tablet. Nochmal: Ihr müsst Euch für das heutige Spiel nicht registrieren, geschweige denn ein Abo abschließen.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Während MagentaSport bereits vor der EM einem breiteren Publikum bekannt war durch Übertragungen der 3. Liga oder Frauen-Bundesliga, rückte zur Europameisterschaft auch MagentaTV in den Fokus mit der Übertragung aller EM-Spiele. Auch auf MagentaTV ist die Partie heute zu sehen, genauer gesagt auf Kanal 319. Hierfür würdet Ihr allerdings ein Abonnement benötigen, um auf die Inhalte zugreifen zu können.

Über den Browser Eures Computers könnt Ihr das Spiel via MagentaTV unter diesem Link im LIVE-STREAM sehen. Ansonsten stehen Euch auch dafür die verschiedenen Apps für die verschiedensten Geräte zur Verfügung.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Wir reichen sie dann hier schnellstmöglich nach.