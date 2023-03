FC Bayern München - "Der hat einfach Bock, zu verteidigen": Nagelsmann adelt de Ligt

Mit einer spektakulären Aktion macht Matthijs de Ligt alle auf sich aufmerksam, doch auch ansonsten glänzt er gegen PSG - und wird dafür gelobt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München steht nach dem 2:0-Sieg gegen PSG im Viertelfinale der Champions League. FCB-Spieler Matthijs de Ligt bekam hinterher sowohl von Trainer Julian Nagelsmann als auch von Yann Sommer ein Sonderlob.

WAS WURDE GESAGT? De Ligt "liebt es, zu verteidigen", schwärmte Nagelsmann von dem Niederländer, der in der ersten Hälfte einen Rückstand mit einer Rettungstat verhindert hatte. "Da gibt es so viele Verteidiger, die aufhören zu laufen. Unfassbare Aktion, neun von zehn bleiben da stehen. Er hat einfach Bock, zu verteidigen", ergänzte der Bayern-Coach.

Darüber hinaus bedankte sich Torhüter Sommer, der den Ball kurz vor de Ligts Grätsche im eigenen Strafraum verloren hatte, bei seinem Vordermann: "Ich werde ihm ein Lastwagen mit Schweizer Schokolade vor die Haustüre stellen. Überragend, wie er mitdenkt und mich rettet. Wenn das schiefgeht, dann sieht dieses Spiel ganz anders aus."

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 38. Minute verspielte Sommer im eigenen Strafraum den Ball gegen den anlaufenden Achraf Hakimi. Die Kugel prallte zu Vitinha, dessen schwacher Schuss auf das leere Tor noch im letzten Moment von de Ligt auf der Torlinie geklärt wurde.