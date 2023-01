FC Bayern München: Berater bietet FCB Torwart aus Polen an

Der FC Bayern möchte gerne Yann Sommer holen, doch noch stellt sich Gladbach quer. Kommt unverhoffte Hilfe aus Polen?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat auf seiner Suche nach einem Torwart einen überraschenden Tipp aus Polen bekommen. Der Berater des bosnischen Torwarts Vladan Kovacevic, der beim polnischen Tabellenführer Rakow Czestochowa unter Vertrag steht, legte dem Rekordmeister nahe, sich seinen Klienten einmal genauer anzusehen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich biete dem FC Bayern an, den Torwart Kovacevic zu prüfen", ließ sich Franjo Vranjkovic von der Ippen-Mediengruppe zitieren. Seiner Meinung nach sei der 24 Jahre alte Kovacevic "der beste junge Torwart Europas".

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass die Bayern den Ratschlag befolgen, ist eher unwahrscheinlich, zumal die Münchner ihren Wunschkandidaten als Ersatzmann für den verletzten Manuel Neuer längst gefunden haben: Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach soll kommen. Der Schweizer will nach München, die Bayern wollen ihn, nur Gladbach stellt sich aktuell noch quer.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte vor dem Abflug ins Trainingslager nach Katar das Interesse am 34-Jährigen. "Ich spreche ungern über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar", sagte er bei Sky. Gladbachs Trainer Daniel Farke wiederum entgegnete: "Ich gehe davon aus, dass er in der Rückrunde hier spielen wird." Sommers Vertrag läuft am Saisonende aus.

WIE GEHT ES WEITER? Eigentlich wollten die Bayern bis zum 6. Januar Klarheit haben, mit welcher Torwart-Besetzung sie die Rückrunde bestreiten. Derzeit sieht es allerdings so aus, als könnte sich das Thema noch ein paar Tage hinziehen.