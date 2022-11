FC Bayern München: Benjamin Pavard bevorzugt offenbar Wechsel in die Premier League

Benjamin Pavard beschäftigt sich intensiv mit einem Abschied aus München. Sein nächstes Ziel soll wohl in England liegen.

WAS IST PASSIERT? Bei einem etwaigen Abschied vom FC Bayern München bevorzugt Abwehrspieler Benjamin Pavard offenbar einen Wechsel in die Premier League. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS WURDE GESAGT? In seiner Kolumne bei Caught Offside schreibt Romano, dass Pavard bereits im Sommer beim FC Chelsea diskutiert wurde, er allerdings trotz der damaligen Vakanz in der Abwehr nicht die höchste Transfer-Priorität genossen habe. Weiter schreibt Romano: "Mir wurde gesagt, dass ihm ein Wechsel in die Premier League gefallen würde. Aber aktuell gibt es nichts Ernstes."

WAS IST DER HINTERGRUND? Pavard ist beim FC Bayern Stammspieler, äußerte sich zuletzt aber unzufrieden über seine Rolle im Klub. Gerne würde der 26-Jährige dauerhaft als Innenverteidiger zum Einsatz kommen. In der Abwehrzentrale ist die Konkurrenz mit Matthijs de Ligt, Lucas Hernández und Dayot Upamecano allerdings gewaltig, dank seiner Flexibilität fand er aber meist seinen Platz auf der Rechtsverteidigerposition. Nur in den Wochen vor der WM-Pause, als sowohl Hernández als auch de Ligt ausfielen, rückte Pavard nach innen.

Zuletzt deutete er im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport an, offen für eine neue Herausforderung zu sein. "Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen, und ich bin bereit, neue interessante Projekte in Betracht zu ziehen", sagte er und schob nach: "Aber als Innenverteidiger." Im selben Interview lobte er zudem die italienische Serie A. Schon wenige Tage zuvor sagte er L'Equipe: "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt."

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag von Pavard beim FC Bayern läuft 2024 aus. Nach der WM wollen die Verantwortlichen das Gespräch mit dem Franzosen suchen, ein Verkauf im Sommer ist dabei wohl ebenso eine Option wie eine Vertragsverlängerung.