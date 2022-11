Benjamin Pavard beschäftigt sich mit Abschied vom FC Bayern München

Bereits im Sommer stand ein Abschied von Benjamin Pavard im Raum, nun spricht der Bayern-Profi offen über eine neue Herausforderung.

WAS IST PASSIERT? Der französische Abwehrspieler Benjamin Pavard beschäftigt sich mit einem Abschied vom FC Bayern München. Das bestätigte der 26-Jährige gegenüber L'Équipe.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern, denn dort durfte ich das höchste Niveau kennenlernen", erklärte der Weltmeister, ergänzte jedoch: "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken? Aber das sportliche Projekt muss interessant sein."

WIE GEHT ES WEITER? Pavard hat beim deutschen Rekordmeister noch Vertrag bis 2024. Bereits im vergangenen Sommer wurde immer wieder über einen Abschied des Verteidigers spekuliert. Sollte der ehemalige Stuttgarter bis Saisonende nicht verlängern, dürfte ein Abgang wieder Thema werden, da die Münchner Verantwortlichen den Spieler 2024 sicher nicht ablösefrei verlieren wollen. Konkrete Gespräche über eine Verlängerung gibt es laut dem Nationalspieler aktuell nicht: "Im Moment konzentriere ich mich auf die WM", so Pavard.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit Noussair Mazraoui hat Pavard, der nichtsdestotrotz bei 20 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison steht, bei den Bayern starke Konkurrenz auf der Rechtsverteidigerposition bekommen, zudem liebäugelt der Franzose weiter mit einem Platz in der Innenverteidigung. Auf die Frage, welche Rolle seine Position bei einem Vereinswechsel spielen würde, entgegnete er, dass er "mindestens" als Innen- und Außenverteidiger eingeplant werden müsste.