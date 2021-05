FC Bayern München vs. FC Augsburg 5:2: Bayern mit Abschluss-Gala und Rekord von Robert Lewandowski

Bayern verabschiedet gegen Augsburg Leistungsträger und Lewandowski hat es geschafft. Das ganze Spiel zum Nachlesen im LIVE-TICKER.

Der sichere Meister FC Bayern empfing den bereits geretten FC Augsburg und alle interessierten nur zwei Dinge: Wie verabschieden die Bayern ihre langjährigen Leistungsträger Martinez, Alaba und Boateng? Und schafft es Robert Lewandowsi tatsächlich, zum alleinigen Rekordhalter in Sachen Bundesliga-Treffer innerhalb einer Saison aufzusteigen?

Bis zur 90. Minute machte es der Pole spannend, dann erzielte er tatsächlich das goldene 41. Saisontor, das ihn Gerd Müllers Marke von 40 Toren übertreffen ließ. Zudem kam es zu einigen emotionalen Momenten und natürlich der obligatorischen Meisterfeier am Ende.

Hier gibt es das Spiel zum Nachlesen im LIVE-TICKER.

FC Bayern München - FC Augsburg 5:2 (4:0) Tore 1:0 Gouweleeuw (ET, 9.), 2:0 Gnabry (23.), 3:0 Kimmich (33.), 4:0 Coman (43.), 4:1 Hahn (67.), 4:2 Niederlechner (71.), 5:2 Lewandowski (90.) Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Boateng (61., Martinez), Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba (72., Tolisso) - Gnabry (60., Sane), Müller (72., Choupo-Moting), Coman (61., Musiala) - Lewandowski. Aufstellung FC Augsburg Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen (46., Frahmberger) - Benes, Gruezo, Hahn (87., Petkov), M. Richter (67., Jensen), Caligiuri (46., Suchy) - Niederlechner (76., Finnbogason) Gelbe Karten Suchy (69.), Hernandez (83.)

Die Meisterschale für den FC Bayern glänzte bereits vor dem Spiel in der Nachmittagssonne, die Torjägerkanone für Weltfußballer Robert Lewandowski stand ebenfalls bereit - und zur Feier des Tages überholte der unersättliche Vollstrecker vom Dienst in letzter Minute auch noch Gerd Müller: Mit seinem Saisontreffer Nummer 41 beim 5:2 (4:0) gegen der Münchner Serienmeister gegen den FC Augsburg verbesserte der Pole den 39 Jahre alten Rekord des "Bombers" (40 Tore).

Das Spiel war von Beginn an geprägt vom Bemühen Lewandowskis, den neuen Rekord aufzustellen. Unterstützt von seinen engagierten Mitspielern traf der Pole schließlich in der 90. Minute zum Endstand. Zuvor hatte er mehrfach seinen Meister im immer wieder hervorragend reagierenden Augsburger Schlussmann Rafal Gikiewicz gefunden. Dessen Teamkollege Daniel Caligiuri scheiterte in der 26. Minute mit einem Foulelfmeter am ebenfalls glänzend aufgelegten Manuel Neuer.

Eröffnet wurde die Torjagd durch ein Eigentor von Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (9.) - an der Hereingabe von Serge Gnabry war Lewandowski knapp vorbeigerutscht. Vor dem Treffer von Gnabry (23.) war der Pole erstmals an Gikiewicz gescheitert. Chancenlos war der Schlussmann beim abdrehenden Weitschuss des starken Joshua Kimmich (33.). Die weiteren Treffer erzeileten die starken Joshua Kimmich (33.) und Kinsley Coman (43.). Für die bereits geretteten Augsburger trafen Andre Hahn (67.) und Florian Niederlechner (72.).

Bemerkenswerte Randnotiz: Die aktuelle Mannschaft des FC Bayern war erst die dritte, die in jedem Bundesliga-Spiel mindestens einen Treffer erzielte. Dies war zuvor nur dem 1. FC Köln in der Saison 1963/64 gelungen - und dem FC Bayern zu Beginn seiner Serie von nunmehr neun deutschen Meisterschaften in der Spielzeit 2012/2013.

Meistertrainer Hansi Flick, seine Assistenten Hermann Gerland und Miroslav Klose sowie David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez wurden bereits vor dem Spiel verabschiedet - heftig beklatscht und bejubelt von den 250, weit verstreut sitzenden Zuschauern. Es war das erste Mal März 2020, dass in der Arena Besucher zugelassen waren - auch damals spielte der FC Bayern gegen den FC Augsburg.

"Manu hatte was vorbereitet, ich habe noch ein bisschen was zur Mannschaft gesagt und mich für die tolle, geile Zeit bedankt. Da geht eine gemeinsame Reise zu Ende, viele steigen in einen anderen Zug ein, aber das Leben geht weiter", sagte Flick vor dem Spiel bei Sky. Für Flick geht das Leben als Trainer aller Voraussicht nach als Bundestrainer weiter, es seien nur noch Kleinigkeiten mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu klären, hatte er bereits am Freitag verraten.

Alaba, der nach Ablauf seines Vertrags wohl zu Real Madrid wechselt, spielte zum Abschluss seiner Zeit in München ebenso von Beginn an wie Boateng, dessen Zukunft nach zehn Jahren beim FC Bayern noch ungwiss ist. Der zweimalige Triple-Sieger Martinez, mit 40 Millionen Euro einst der teuerste Spieler der Bundesliga, wurde in der 60. Minute eingewechselt - für den umjubelten Boateng. In der 73. Minute wurde dann auch Alaba mit viel Applaus verabschiedet.

90. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: ABPFIFF

90. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 5:2, Torschütze: Lewandowski

90. Minute | Toooooor! Bis zur letzten Spielminute lässt uns Robert Lewandoski warten. Leroy Sene zieht aus zentralen 17 Metern mit dem rechten Fuß ab. Jetzt unterläuft Rafal Gikiewicz der erste Fehler nach zuvor vielen guten Paraden. Der polnische Keeper lässt den Ball nach vorn prallen. Darauf lauert Lewandwoski, legt die Kugel rechts am Torwart vorbei und muss nur noch mit dem rechten Fuß einschießen. Damit erzielt der Weltfußballer seinen 41. Saisontreffer und ist nun alleiniger Rekordhalter.

87. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

87. Minute | Bei den Gästen verlässt Andre Hahn nach seinen zwei Torbeteiligungen den Platz. Dafür kommt der 20-jährige Lukas Petkov zu seinem Bundesligadebüt. Damit schöpft nun auch Markus Weinzierl sein Wechselkontingent restlos aus.

85. Minute | So langsam geht dem Torschützenkönig die Zeit aus. Das 41. Saisontor mag nicht fallen. Robert Lewandowski hetzt dem alleinigen Rekord bislang vergeblich hinterher.

83. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Gelbe Karte

83. Minute | Mit einem Foul an Raphael Framberger verdient sich Lucas Hernandez seine vierte Gelbe Karte der Saison. Übrigens hat sich beim Rekordmeister einzig Jerome Boateng in dieser Spielzeit eine Gelbsperre eingefangen. Dessen sechs Verwarnungen stellen den Topwert dar.

81. Minute | Halblinks an der Strafraumgrenze zieht Jamal Musiala nach einem kurzen Zuspiel von Eric Maxim Choupo-Moting mit dem rechten Fuß ab. Dieser Ball steigt zu hoch auf und zwingt Gikiewicz nicht zum Eingreifen.

80. Minute | Dann ziehen die Hausherren noch einmal an. Corentin Tolisso sucht mit einer Flanke Robert Lewandowski. Der verpasst. Aus dem Hintergrund zieht Lucas Hernandez ab. Bei dessen Linksschuss ist Rafal Gikiewicz mal wieder gefordert.

78. Minute | In Sachen Effizienz lässt der Augsburger Auftritt im zweiten Durchgang keine Wünsche offen. Die bayerischen Schwaben haben alle Chancen und den Schlendrian beim Gegner genutzt.

76. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

76. Minute | Auf Seiten der Gäste hat Florian Niederlechner sein Tagwerk verrichtet. Dafür soll Alfred Finnbogason die Schlussviertelstunde bestreiten.

72. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

72. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

72. Minute | Dann verlässt Thomas Müller das Spiel, macht Platz zugunsten von Eric Maxim Choupo-Moting. Und dann bekommt auch David Alaba einen gebührenden Abgang im letzten Spiel für den FC Bayern. Dafür übernimmt Corentin Tolisso. Damit schöpft Hansi Flick sein Wechselkontingent restlos aus.

71. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 4:2, Torschütze: Niederlechner

71. Minute | Der Rekordmeister lässt sich noch einen einschenken. Nach einem Ballverlust von Alphonso Davies, schalten die Gäste schnell um. Andre Hahn spielt einen blitzgescheiten Pass, hebt die Kugel geschickt durch die Mitte. Florian Niederlechner nimmt im Sechzehner den Ball gut mit und schießt das Ding aus etwa zehn Metern an Manuel Neuer vorbei ins rechte Eck - Saisontor Nummer 5!

70. Minute | Um den fälligen Freistoß in halbrechter Position kümmert sich der Meister selbst. Der Rechtsschuss von Robert Lewandowski aus etwa 18 Metern gerät nicht platziert genug und wird von Rafal Gikiewicz gehalten.

69. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Gelbe Karte

69. Minute | Wegen eines Fouls an Robert Lewandowski fängt sich Marek Suchy die erste Gelbe Karte dieser Partie ein - es ist seine zweite in der laufenden Spielzeit.

67. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 4:1, Torschütze: Hahn

67. Minute | Einen Freistoß von der linken Seite tritt Laszlo Benes mit viel Gefühl und Schnitt in die Mitte. Dort schraubt sich Andre Hahn im Pulk von Spielern nach oben und köpft aus etwa elf Metern unhaltbar oben ins linke Eck. Der Kopfball hält anschließend der Videoüberprüfung stand, womit der achte Saisontreffer von Hahn Anerkennung findet.

67. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

66. Minute | Was fehlt uns denn heute noch? Der Meister steht übrigens bei 98 Saisontoren - zwei fehlen noch zur 100. Und natürlich lauern alle auf den 41. Saisontreffer von Robert Lewandowski. Wird das noch was? Genug Zeit bleibt noch.

61. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

61. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

61. Minute | Anstelle von Kingsley Coman spielt ab sofort Jamal Musiala. Zudem wird es emotional für Jerome Boateng, der letztmals im Bayern-Trikot vom Platz geht und Javier Martinez auf dessen Abschiedstour schickt.

60. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

60. Minute | Dann greift Hansi Flick erstmals aktiv ein. Serge Gnabry verlässt den Rasen, den dafür Leroy Sane betritt.

59. Minute | Erneut geht es über links. Serge Gnabry genießt dort Freiheiten. Soll das eine Flanke auf Lewandowski oder doch ein Linksschus aufs lanhge Eck sein? In jeden Fall fliegt die Kugel an der Kiste vorbei.

57. Minute | Urplötzlich kommt dann wieder Geschwindigkeit rein. Auf der linken Seite spielt Alphonso Davies Richtung Grundlinie. Mit letztem Einsatz bringt David Alaba die Kugel von dort zur Mitte. Das muss es doch jetzt sein für Robert Lewandowski, doch der wird auf Höhe des ersten Pfostens im letzten Moment von Marek Suchy abgeblockt.

56. Minute | Darüber hinaus verflacht die Partie jetzt ein wenig. Die Hausherren schnaufen mal durch. Somit geht das Tempo verloren.

55. Minute | Vier Tore - und noch immer keines für Robert Lewandowski. Dabei versuchen die Teamkollegen doch alles, den Stürmerstar in Szene zu setzen. Jetzt tut das Joshua Kimmich mit einer Ecke von der linken Seite. Der Kopfball des Polen verfehlt das lange Eck.

52. Minute | So hat der Rekordmeister hier weiterhin alles im Griff, dominiert das Geschehen nach Belieben und tut das dauerhaft in der gegnerischen Hälfte.

50. Minute | Offenbar hat der FC Bayern weiter Spaß am Spiel, die Münchener wollen noch mehr. Dagegen scheint es auf der Gegenseite so, als wären die Augsburger froh, wenn das hier bald vorbei wäre.

48. Minute | Umgehend legt der Rekordmeister wieder den Vorwärtsgang ein. Thomas Müller bringt auf der linken Seite Schwung rein, schickt David Alaba in den Sechzehner. Dieser spielt den Ball flach zum Tor - wieder mit Robert Lewandowski im Blick. Dieser kommt einen halben Schritt zu spät.

46. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

46. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Wechsel

46. Minute | Markus Weinzierl wechselt zur Pause. Mads Pedersen bleibt in der Kabine. Dafür spielt ab sofort Raphael Framberger. Und anstelle von Daniel Caligiuri wird Marek Suchy die zweite Hälfte bestreiten.Ohne personelle Veränderungen schickt Hansi Flick seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: ANPFIFF ZWEITE HALBZEIT

Halbzeitfazit:

Standesgemäß möchte der Meister die Saison beenden und den 250 Zuschauern in der Allianz Arena gute Unterhaltung bieten. So führt der FC Bayern München bereits zur Pause gegen den FC Augsburg mit 4:0. Von Beginn an ergriffen die Hausherren die Initiative, bekamen aber zunächst den Torabschluss nicht hin. Mehr als eine Viertelstunde dauerte es bis zum ersten registrierten Schuss. Dennoch führte der Rekordmeister da bereits mit 1:0 - durch das Eigentor von Jeffrey Gouweleeuw. Zwar versuchten die Gäste, sporadisch selbst etwas auf die Beine zu stellen, und verzeichneten auch ein paar Szenen. Doch selbst ein Elfmeter half dem FCA nicht weiter. Stattdessen erhöhte nun der FC Bayern im Rhythmus von zehn Minuten stetig das Ergebnis.

45. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: HALBZEIT

43. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 4:0, Torschütze: Coman

43. Minute | Alle treffen - nur nicht Lewandowski! Jetzt fackelt Kingsley Coman in halblinker Position nach einem Zuspiel von David Alaba nicht lange. Aus knapp 20 Metern zieht der einfach mal mit dem rechten Fuß ab und trifft präzise unten ins kurze Eck. Der Franzose verzeichnet seinen fünften Saisontreffer.

40. Minute | Kinglsey Coman flankt von der rechten Seite - natürlich auf den Schädel von Lewandowski. Im Rückwärtslaufen bekommt der Stürmer das Ding nicht genug gedrückt. Der Kopfbnall fliegt drüber.

39. Minute | Unterdessen fällt mittlerweile immer mehr auf, dass die Münchener Robert Lewandowski zunehmend die Bälle auflegen. Jetzt tut das Alphonso Davies. Doch erneut ist es ausgerechnet dessen Landsmann Rafal Gikiewicz, der den alleinigen Torrekord verhindert. Der aber pariert dann auch gegen David Alaba erfolgreich.

38.Minute | Dann muss sich Andre Hahn am Spielfeldrand behandeln lassen. Es geht aber nur daraum die Blutung einer Schürfwunde zu stillen.

36. Minute | In der Folge zeigen sich bei den Verantwortlichen des Meisters Sorgenfalten, denn Kingsley Coman humpelt. Offenbar aber ist das nichts Schwerwiegendes, es geht weiter für den Franzosen.

33. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 3:0, Torschütze: Kimmich

33. Minute | Der Rekordmeister hat noch mal richtig Lust heute. Nach einem kurzen Zuspiel von Kingsley Coman haut Joshua Kimmich einfach mal aus halbrechter Position drauf. Nahezu aus dem Stand bringt der deutsche Nationalspieler eine unglaubliche Wucht hinter seinen Rechtsschuss. Diese Rakete schlägt oben rechts im Tor ein. Rafal Gikiewicz erkennt früh, dass da jede Mühe der Abwehr vergebens ist. Der vierte Saisontreffer von Kimmich ist nicht zu verhindern.

30. Minute | Thomas Müller behauptet sich rechts in der Box, könnte sogar selbst schießen, sucht aber natürlich Robert Lewandowski.

26. Minute | Daniel Caligiuri tritt zum Foulelfmeter an, schießt mit dem rechten Fuß, aber viel zu unplatziert. So scheitert der Mittelfeldspieler an Manuel Neuer, der die Ecke ahnt und mit dem rechten Arm pariert.

24. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: Elfmeter

24. Minute | Florian Niederlechner dringt auf der linken Seite in den Strafraum ein, wird von hinten von Lucas Hernandez bedrängt und kommt zu Fall. Schiedsrichter Markus Schmidt pfeift. Und die Elfmeterentscheidung hält anschließend auch der Videoüberprüfung stand.

23. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 2:0, Torschütze: Gnabry

23. Minute | Mehrfach bietet sich die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Robert Lewandowski ist zweimal zur Stelle. Dann trifft Kingsley Coman aus vier Metern den rechten Pfosten. Der Ball springt links im Torraum zu Serge Gnabry, der aus kürzester Distanz ohne Probleme einköpft und sein zehntes Saisontor markiert.

21. Minute | Serge Gnabry steckt die Pille auf halblinks wunderbar in den Sechzehenr durch. Am linken Torraumeck hat David Alaba nicht die Nerven udn verfehlt mit seinem Linksschuss das kurze Eck.

19. Minute | Daniel Caligiuri ergattert eine Flanke von Andre Hahn und köpft aufs linke Eck. Da muss sich Manuel Neuer gewaltig strecken und erreicht den Ball in der Tat noch.

18. Minute | In Folge der Ecke von der linken Seite versucht sich David Alaba im Strafraum an einer Abschlusshandlung, der Linksschuss jedoch wird abgeblockt.

17. Minute | Robert Lewandowski leitet den Ball gut weiter. So hat Serge Gnabry über die linke Seite freie Bahn in den Sechzehner. Dort möchte der Nationalspieler die Kugel mit dem rechten Fuß an Rafal Gikiewicz vorbeischießen. Da aber spielt Augsburgs Keeper nicht mit und pariert stark.

14. Minute | Thomas Müller taucht links in der Box auf, bringt einen Pass in die Mitte an. Dabei springt der Ball offenbar an den Arm von Robert Gumny, der aber angelegt ist. Das ist nicht strafbar.

13. Minute | So gestraltet sich die Partie in der Folge etwas offener, auch wenn der FC Bayern alles unter Kontrolle zu haben scheint.

11. Minute | Dann aber trauen sich die Gäste mal etwas zu, kommen kurz nacheinander durch Jeffrey Gouweleeuw und Florian Niederlechner zum Abschluss. In beiden Fällen wird Manuel Neuer nicht zum Eingreifen gezwungen.

10. Minute | Ohne einen regulären Torschuss führt der FC Bayern im letzten Saisonspiel. Angesichts der Spielanteile des Meisters geht das vollauf in Ordnung.

9' Der Gastgeber geht 1:0 in Führung. #FCBFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) May 22, 2021

9. Minute | FC Bayern München vs. FC Augsburg: TOOOOR! 1:0, Torschütze: Gouweleeuw (ET)

9. Minute | Die Hausherren schaffen es in die Box. Von links verlagert Kingsley Coman das Geschehen, um umgehend in Position zu laufen. Von rechts spielt Serge Gnabry flach und scharf vors Tor. Doch ehe Coman dort vollenden kann, ist Jeffrey Gouweleeuw ein, zwei Meter vor der Linie zur Stelle und befördert das Ding ins eigene Tor.

7. Minute | Von der rechten Strafraumgrenze bringt Serge Gnabry eine hohe Flanke an. Die findet den Kopf von Robert Lewandowski, der mit seinem Abschluss Rafal Gikiewicz nicht zu überwidnen vermag. Dann ertönt ohnehin der Abseitspfiff, der ind er Entstehung Gnabry betrifft.

6. Minute | Dauerhaft hält sich der FC Bayern in der Hälfte des Gegners auf und verurteilt die Augsburger dort zu einer Menge Defensivarbeit. Für Ausflüge nach vorn ist da momantan überhaupt kein Platz.

4. Minute | Dann erarbeiten sich die Gastgeber den ersten Eckstoß in dieser Begegnung. Nennenswertes ergibt sich daraus allerdings nicht. Noch muss der Meister herausfinden, wo denn das gegnerische Tor steht.

3. Minute | Für den ersten Torabschlsus sorgt dann ein Augsburger. Aus ganz großer Distanz versucht Marco Richter, Manuel Neuer zu überraschen. Der Nationaltorhüter gerät kurzzeitig in Bedrängnis, doch die Kugel fliegt dann links an seinem Kasten vorbei.

2. Minute | Sogleich ergreifen die Hausherren das Zepter, bestimmen die ersten Momente dieser Partie - ohne dabei jedoch zum Abschluss zu kommen.

1. Minute | Jetzt geht's los! Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg läuft.

Vor Beginn | Aufgrund der diversen Verabschiedungen verzögert sich der Anstoß. Hansi Flick, Miroslav Klose, Hermann Gerland, Thiago Dantas, Javi Martinez, David Alaba ...

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Markus Schmidt betraut. Für den 47-jährigen ist es der letzte Einsatz als Schiedsrichter auf dem Feld, sofern der DFB in Sachen Altersgrenze nicht doch noch einlenkt. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christof Günsch und Dominik Schaal. Als vierter Offizieller fungiert Marco Fritz.

Vor Beginn | Übrigens ging die Hinrundenpartie Mitte Januar an den Rekordmeister. Allerdings war ein Foulelfmeter von Robert Lewandowski nötig, um die Partie zu gewinnen - auch weil Alfred Finnbogason eine Viertelstunde vor Schluss für den FCA einen Strafstoß verschoss. In der vergangenen Saison entschieden die Münchener ihr Heimspiel mit 2:0 für sich, in der Spielzeit davor holten die Augsburger in der bayerischen Landeshauptstadt zumindest einen Punkt (1:1). Der letzte Sieg gelang den Fuggerstädtern in der Allianz Arena im Mai 2015 (1:0).

Vor Beginn | Was wäre sonst noch erwähnenswert? Der FC Bayern könnte die Spielzeit in der eigenen Arena ungeschlagen beenden. Zwölf Siege und vier Unentschieden stehen bisher zu Buche. Der mit 94 Toren mit Abstand beste Angriff der Liga hat 59 Treffer davon zu Hause erzielt. Was soll die drittschwächste Auswärtsmannschaft dagegen ausrichten - gegen das beste Rückrundenteam der Bundesliga?

Vor Beginn | Ein persönliches Ziel haben wir aber sehr wohl noch im Auge. Es geht um den Jahrhundertrekord des legendären Gerd Müller. 40 Tore in einer Bundesligasaison - der phänomenale Robert Lewandowski hat diese Marke tatsächlich eingestellt und könnte mit einem weiteren Treffer alleiniger Rekordhalter werden. So mancher wünscht sich, dass dieses Husarenstück nicht gelingen mag und es dabei bleibt, dass sich die Bomber der Nationen Deutschland und Polen diese Bestmarke über diese Saison hinaus teilen werden.

Vor Beginn | Sportlich geht es um nichts mehr, denn auch Augsburg hat das Ziel erreicht. Als Tabellenzwölfter befinden sich die Fuggerstädter jenseits von Gut und Böse, haben den Klassenerhalt also sicher. Einzig um die Position in der Abschlusstabelle geht es für den FCA noch. Zwar wird sich nach vorn nichts mehr tun, allerdings könnten Mainz und Hertha noch an den bayerischen Schwaben vorbeiziehen. Ein Sieg wäre nötig, um das aus eigener Kraft zu verhindern.

Vor Beginn | Zum Abschluss der Saison findet die Meisterfeier in der Allianz Arena vor 250 Zuschauern statt. Diese werden sich verlieren in dem 75.000 Menschen fassenden Stadion, für ausreichend Abstand aber sollte in jedem Fall gesorgt sein. Immerhin allerdings stellt das einen Anfang dar, dem hoffentlich eine schrittweise Rückkehr zu irgendwann mal wieder ausverkauften Arenen folgen wird. Der heute noch überschaubare Kreis wird zudem verdiente Persönlichkeiten aus dem Verein verabschieden - allen voran Hansi Flick.

Vor Beginn | Neu in Augsburgs Anfangsformation sind Mads Pedersen, Laszlo Benes, Daniel Caligiuri und Carlos Gruezo. Dafür müssen heute Rani Khedira, Ruben Vargas (Rotsperre), Jan Moravek und Iago weichen.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Spieltag gibt es auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen. Manuel Neuer steht wieder für Alexander Nübel im Tor. Darüber hinaus rücken Benjamin Pavard und Kingsley Coman in die Münchner Startelf. Dafür finden sich Niklas Süle und Leroy Sane auf der Bank wieder.

Vor Beginn | Dem stellt sich der FC Augsburg in folgender Besetzung entgegen: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen - Gruezo, Benes - Caligiuri, Richter, Hahn - Niederlechner.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Bayern München geht das letzte Saisonspiel mit diesen elf Akteuren an: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

FC Bayern vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Der FC Augsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Moravek, R. Khedira, Hahn, M. Richter, Caligiuri - Niederlechner.

Zeigt uns noch einmal die #FCA -Tugenden: Kampf, Moral & Leidenschaft! ✊🏻✊🏻 #FCBFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) May 22, 2021

FC Bayern vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern gewann 79% seiner Bundesliga-Spiele gegen den FC Augsburg (wie gegen den VfL Wolfsburg – 15 von 19 gegen den FCA) – unter allen Teams, gegen welche die Münchner mindestens 10-mal im Oberhaus antraten, hat der FCB nur gegen Energie Cottbus eine höhere Siegquote (83%).

Der FC Augsburg gewann nur 2 seiner 19 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern (2 Remis, 15 Niederlagen) – nur gegen Leverkusen hat der FCA im Oberhaus einen geringeren Punkteschnitt (0.35) als gegen die Bayern (0.42). Beide Siege gelangen dem FCA allerdings unter Markus Weinzierl, als die Bayern jeweils als Meister bereits feststanden.

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat der FC Bayern München so einen niedrigen Gegentorschnitt im Oberhaus wie gegen den FC Augsburg (0.68). Der FCA hat unter den aktuellen BL-Teams nur gegen Bielefeld einen geringeren Torschnitt pro Spiel (0.5) als gegen die Bayern.

Der FC Bayern München gewann 13 seiner letzten 14 Bundesliga-Spiele am letzten Spieltag einer BL-Saison – die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1-4 gegen den VfB Stuttgart 2018, zugleich dem letzten Heimspiel am Saisonende, vor dem der Meistertitel bereits feststand.

Der FC Bayern München traf gegen Freiburg auch im 70. Pflichtspiel in Folge und baute damit den Rekord im deutschen Profifußball weiter aus. Zudem trafen die Münchner in ihren letzten 34 Bundesliga-Gastspielen immer – das ist neuer Rekord in der BL-Historie. Weiters könnte Bayern als erst 3. Team in jedem Saisonspiel treffen, dies gelang zuvor nur Köln 1963/64 (damals 30 Spiele) und den Bayern selbst 2012/13.

Der FC Bayern München kassierte in dieser Bundesliga-Saison bereits 42 Gegentore, so viele waren es für den FCB nach 33 Partien letztmals 1995/96 (44). Überhaupt kassierte ein Deutscher Meister in der BL-Historie nur 3-mal mehr als 42 Gegentore in einer Saison, zuletzt der 1. FC Kaiserslautern 1990/91 (45 Gegentore).

Mit dem Sieg gegen Bremen hat der FC Augsburg bereits vor dem letzten Bundesliga-Spieltag den Klassenerhalt sicher. Wie in der Vorsaison stehen die Fuggerstädter nach 33 Saisonspielen bei 36 Punkten.

Der FC Augsburg traf in keinem der letzten 6 Bundesliga-Spiele vor der Pause, wie zuletzt zum Jahreswechsel (ebenfalls 6). Eine längere solche Serie hatte der FCA im Oberhaus zuvor zuletzt in der Saison 2014/15 (damals 7).

FC Bayern Münchens Robert Lewandowski erreichte mit seinem Treffer gegen Freiburg Gerd Müllers Marke von 40 Saisontoren aus der Saison 1971/72, nie traf ein Spieler in einer Bundesliga-Saison öfter. Dafür benötigte der Pole in dieser Saison nur 59 Minuten pro Tor – das ist die beste Quote eines Spielers in der Bundesliga-Historie mit mindestens 10 Saisontoren.

Bayerns Robert Lewandowski sammelte in der Bundesliga nur gegen VfL Wolfsburg mehr Torbeteiligungen (27) als gegen den FC Augsburg (25) – in seinen letzten beiden Heimspielen gegen den FCA (beide im Jahr 2017) war er an 7 der 9 Münchner Tore direkt beteiligt (5 Tore, 2 Vorlagen).

FC Bayern vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute

Rekordjagd und emotionales Servus: FCA will Bayern-Party crashen

Am Tag der Abschiede mit dem emotionalen Servus für Hansi Flick hat Robert Lewandowski den alleinigen Torrekord fest im Blick - doch ein Landsmann hat etwas dagegen.

Die Meisterschale steht bereit, zum emotionalen Servus für Hansi Flick und Co. dürfen sogar ein paar Fans und einige Familien wieder ins Stadion - doch ein Augsburger will für Bayern München zum großen Partycrasher werden. Wenn Weltfußballer Robert Lewandowski im Derby am Samstag zur Jagd auf den alleinigen Torrekord bläst, stellt sich ihm ausgerechnet sein polnischer Landsmann Rafal Gikiewicz mit aller Macht entgegen.

"Mein Ziel ist ganz klar: die Null halten", sagte der Torhüter, der sich gegen "Maschine" Lewandowski "unsterblich" machen will. "Wir haben als FC Augsburg die Chance, in jeder Zeitung, in jedem TV-Bericht vorzukommen als die Mannschaft, die Robert Lewandowski und den FC Bayern München stoppte", sagte er der Augsburger Allgemeinen und traf damit genau den Nerv von Markus Weinzierl.

Der FCA-Trainer outete sich als riesiger "Fan" von Gerd Müller, der nach seiner Rekordsaison 1971/72 mit 40 Toren noch gleichauf mit Lewandowski liegt. "Gerd Müller war in der Jugend mein Idol", sagte Weinzierl, der unter dem "Bomber" einst bei den Bayern-Amateuren spielte: "Ich schätze ihn unheimlich, deshalb würde ich mir sehr wünschen, wenn der Rekord geteilt bleibt." Augsburg werde "alles dafür tun und "Lewa" notfalls in Manndeckung nehmen.

Ob es hilft? Selbstlos verzichten will der Toptorjäger jedenfalls nicht auf die alleinige Bestmarke. Um sie zu erreichen, würde er auch in der 90. Minute zum Elfmeter antreten, sagte er der Bild. "Gerd Müller hat so viele Rekorde", meinte Lewandowski, "zudem war er selbst ein ehrgeiziger Torjäger – ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere."

Der Jubel von den Rängen wäre ihm gewiss. Erstmals überhaupt in der Pandemie-Zeit seit März 2020 dürfen zu diesem womöglich historischen Spiel Fans in die Allianz Arena. Unter den 250 Zuschauern sind je 100 Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und Klubmitglieder, zehn Kinder und die Angehörigen der Münchner um Flick, die letztmals für die Bayern antreten.

"Ich war von Kindesbeinen an Bayern-Fan und werde weiter Bayern-Fan sein", sagte Flick, den nur noch "Kleinigkeiten" vom Bundestrainer-Job trennen, "das ist ein Verein, der mir am Herzen liegt. Ich werde weiter mitfiebern." Er freue sich aber darauf, "dass was Neues kommt", eine Auszeit habe er "nullkommanull" nötig. Im September geht es in der WM-Quali weiter - wohl mit Flick als neuem Chefcoach.

Vorher steigt noch die Meistersause. Mit Urgestein Hermann Gerland und Miroslav Klose, die ebenfalls gehen, mit Flicks "geiler" Mannschaft und vor allem: Mit der Schale, die DFL-Boss Christian Seifert nach dem Spiel an Bayern-Kapitän Manuel Neuer überreicht. Die Ehrung, teilte die Deutsche Fußball Liga mit Blick auf die Pandemie mit, werde "unter besonderen Voraussetzungen" stattfinden.

Also wieder ohne die einst obligatorischen Weißbierduschen, aber mit großen Emotionen. Die ganze Mannschaft sei Flick "zutiefst dankbar", betonte Serge Gnabry: "Was er aus uns gemacht und wie er uns zu diesen Titeln geführt hat, war großartig." Mit Blick auf Flicks erwarteten Wechsel zum DFB ergänzte er bei Spox und Goal: "Hoffentlich kann ich bald wieder mit ihm zusammenarbeiten."

Dagegen trennen sich die Wege bei David Alaba, Jerome Boateng oder Javi Martinez, die wie Flick vor dem Spiel verabschiedet werden - und vom Coach eine Einsatzgarantie bekamen. Der Rekordmeister feiert seine "Legenden", die an beiden Triple-Triumphen 2013 und 2020 mitwirkten, seit Tagen mit tränenreichen Dokus im Netz. Alaba, den es zu Real Madrid zieht, nennt den Verein darin "meine Familie, meine Heimat, mein Zuhause", ähnlich warme Worte sind von den anderen zu hören.

Nur der FCA und Keeper Gikiewicz wollen da nicht so recht mitspielen.

Quelle: SID

