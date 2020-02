FC Bayern München: Die Aufstellung gegen den FC Chelsea in der Champions League

Der FC Bayern ist zu Gast beim FC Chelsea. Goal wirft einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung des FCB im Champions-League-Achtelfinale.

Im Achtelfinale der empfängt der den . Das Hinspiel wird am Dienstag, den 25. Februar, um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London ausgetragen .

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick sorgte beim 3:2-Heimsieg gegen den am vergangenen Freitag mit einer Systemumstellung für eine Überraschung. Im Hinblick auf die bevorstehende Partie gegen Chelsea hat sich die Personalsituation beim FCB jedoch geändert, da einige Spieler im Vergleich zum letzten -Spiel wieder zur Verfügung stehen.

Für welche Aufstellung entscheidet sich Flick im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am Dienstagabend?

FC Bayern vs. FC Chelsea: In diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung des FC Bayern. Sobald die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften feststehen, werden sie ergänzt .

FC Bayern beim FC Chelsea heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen des FC Bayern München und des FC Chelsea bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle - rund eine Stunde vor Anpfiff.

FC Bayern beim FC Chelsea: Das CL-Achtelfinale auf einen Blick

Duell FC Chelsea - FC Bayern Datum Dienstag, 25. Februar 2020, 21 Uhr Ort Stamford Bridge, London Zuschauer 41.631 Plätze

FC Bayern beim FC Chelsea: Die Personalsituation beim FCB

Beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn am vergangenen Freitag (3:2) überraschte Bayern-Trainer Hansi Flick mit einer 3-4-3-Formation. Dass Flick mit einer Dreierkette begann, war vor allem der Personalsituation geschuldet, da mit Jerome Boateng und Benjamin Pavard zwei Stammkräfte der vergangenen Wochen gelbgesperrt fehlten.

Da sowohl Boateng als auch Pavard im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea spielberechtigt sind, wird Flick aller Voraussicht nach wieder auf die gewohnte 4-3-3-Formation umstellen. Dort werden Pavard, Boateng, Alaba und Davies in der Viererkette erwartet.

Im Mittelfeld sind Thiago und Joshua Kimmich gesetzt. Die dritte Position im Mittelfeld wird entweder von Thomas Müller oder Leon Goretzka bekleidet. Letzterer steht nach muskulären Problemen wieder im Kader. Sollte Goretzka von Beginn an spielen, könnte Müller für Kingsley Coman auf den Flügel rutschen.

Robert Lewandowski, Serge Gnabry sowie Torhüter Manuel Neuer komplettieren die Aufstellung des FC Bayern.

FC Bayern beim FC Chelsea - die voraussichtliche Bayern-Aufstellung:

Die mögliche Bayern-Aufstellung: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, Müller - Coman, Lewandowski, Gnabry

Diese Spieler fehlen dem FC Bayern gegen Chelsea:

Javi Martinez (Aufbautraining nach Muskelbündelriss)

Ivan Perisic (Knöchelbruch)

Niklas Süle (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

FC Bayern beim FC Chelsea: Die Aufstellung des FCB in den letzten drei Spielen

In der Bundesliga sicherte sich der FC Bayern aus den vergangenen drei Partien sieben von neun möglichen Punkten. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Paderborn erlöste Robert Lewandowski den Rekordmeister kurz vor Schluss, nachdem es in der Vorwoche einen mühelosen Auswärtserfolg beim gegeben hatte. Zuvor teilten sich der FCB und Verfolger die Punkte im Spitzenspiel Anfang Februar.

Die Bayern-Startelf: Neuer - Kimmich, Alaba, Hernandez - Odriozola, Tolisso, Thiago, Davies - Gnabry, Lewandowski, Coutinho

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, Müller - Coman, Lewandowski, Gnabry

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, Goretzka - Müller, Lewandowski, Gnabry

