FC Bayern München: Alphonso Davies droht das WM-Aus

Alphonso Davies hat sich beim Auswärtssieg des FC Bayern bei Hertha BSC eine Muskelverletzung zugezogen. Nun droht dem Kanadier das WM-Aus.

WAS IST PASSIERT? Alphonso Davies hat sich beim Gastspiel des FC Bayern München in Berlin eine Verletzung zugezogen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

WAS WURDE GESAGT? "Der Doc sagt, es ist mindestens ein Faserriss", sagte Nagelsmann nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC über den ersten "Tastbefund" des Ärzte-Teams und schob nach: "Abwarten, was morgen herauskommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Davies hatte in der 63. Minute Probleme am hinteren rechten Oberschenkel signalisiert und wurde kurze Zeit später ausgewechselt. Für ihn kam Lucas Hernández ins Spiel. Linksverteidiger Davies könnte Kanada, das erstmals seit 1986 bei einer WM-Endrunde dabei sein wird, damit in Katar fehlen.

Hernández feierte hingegen sein Comeback nach knapp zwei Monaten Pause. Der Franzose hatte sich am 13. September beim 2:0-Sieg im Heimspiel gegen den FC Barcelona einen Muskelbündelriss zugezogen.

Auch beim Rekordtransfer der Bundesliga (80 Millionen Euro) hatte es Bedenken gegeben, ob er noch rechtzeitig für die Weltmeisterschaft fit wird.

WIE GEHT ES WEITER? Davies wird sich nun weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Schwere der Verletzung zu bestimmen. Die WM beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember.