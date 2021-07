FC Bayern in der Kaderanalyse: Münchner Problemzonen

Der erste Test ist absolviert, das erste Pflichtspiel zweieinhalb Wochen entfernt: Wie steht der FC Bayern München personell da? Die Kaderanalyse.

HINTERGRUND

Seit Wochen propagiert Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass der FC Bayern München "top aufgestellt" sei und grundsätzlich keine weiteren Transfers plane. Nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln erklärte der neue Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn alle gesund bleiben, ist der Kader ausreichend. Wir haben aber immer die Pflicht, alles zu kontrollieren und zu gucken, was geht und was geht nicht. Du musst auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren."

Tatsächlich gibt es einige aktuelle Gegebenheiten, tatsächlich hat der aktuelle Kader aus verschiedensten Gründen ein paar Problemzonen. Einige Spieler fehlen verletzt, andere sind noch im EM-Urlaub, auf manchen Position herrscht generelle Unklarheit.

Tor

Personal : Manuel Neuer (Vertrag bis 2023), Sven Ulreich (Vertrag bis 2022), Christian Früchtl (Vertrag bis 2022), Ron-Thorben Hoffmann (Vertrag bis 2022)

: Manuel Neuer (Vertrag bis 2023), Sven Ulreich (Vertrag bis 2022), Christian Früchtl (Vertrag bis 2022), Ron-Thorben Hoffmann (Vertrag bis 2022) Fragezeichen : Christian Früchtl, Ron-Thorben Hoffmann

: Christian Früchtl, Ron-Thorben Hoffmann Kandidaten : -

Obwohl der FC Bayern eigentlich ein Überangebot an Keepern hat, ist die Personalsituation auf dieser Position derzeit angespannt. Von den sechs für die Profi- und Reservemannschaft vorgesehenen Kandidaten stehen aktuell nur zwei zur Verfügung: Sven Ulreich (32) und Ron-Thorben Hoffmann (22). Hoffmann wurde deshalb sogar eine Teilnahme mit der deutschen Auswahl an den Olympischen Spielen in Tokio untersagt.

Manuel Neuer (35) weilt noch bis zum 31. Juli im EM-Urlaub, Christian Früchtl (21, Schlüsselbeinbruch), Lukas Schneller (19, Fußverletzung) sowie Johannes Schenk (18, Handverletzung) werden jeweils noch einige Wochen ausfallen. Schenk war eigentlich als Stammkeeper der Reservemannschaft eingeplant. Beim ersten Saisonspiel am Samstag (3:0 beim FC Augsburg II) wurde er durch den 18-jährigen Jakob Mayer ersetzt. Ulreich und Hoffmann standen im Kader für das Testspiel gegen Köln.

🗣️ @J__Nagelsmann zu #KOEFCB : "Wir hatten gute Ansätze, die Tore haben wir schön herausgespielt. Bei Flanken und tiefen Bällen hatten wir Probleme. Wir müssen noch einige Schritte gehen." pic.twitter.com/Q8Bm3j6jAt — FC Bayern München (@FCBayern) July 18, 2021

Problematisch ist die angespannte Personalsituation vor allem für Hoffmann und den zuletzt erfolglos an den 1. FC Nürnberg verliehenen Früchtl. Da beide hinter Neuer und Ulreich kaum Einsatzchancen haben werden, war mit dem Weggang von mindestens einem gerechnet worden. Vorerst wird der FC Bayern aber weder Früchtl noch Hoffmann abgeben. Sofern sich die Personalsituation gegen Ende der Transferphase entspannt hat, könnte sich das kurzfristig noch ändern.

Abwehr

Personal: Dayot Upamecano (Vertrag bis 2026), Lucas Hernandez (Vertrag bis 2024), Niklas Süle (Vertrag bis 2022), Tanguy Nianzou (Vertrag bis 2024), Chris Richards (Vertrag bis 2023), Alphonso Davies (Vertrag bis 2025), Omar Richards (Vertrag bis 205), Benjamin Pavard (Vertrag bis 2024), Bouna Sarr (Vertrag bis 2024), Josip Stanisic (Vertrag bis 2023)

Dayot Upamecano (Vertrag bis 2026), Lucas Hernandez (Vertrag bis 2024), Niklas Süle (Vertrag bis 2022), Tanguy Nianzou (Vertrag bis 2024), Chris Richards (Vertrag bis 2023), Alphonso Davies (Vertrag bis 2025), Omar Richards (Vertrag bis 205), Benjamin Pavard (Vertrag bis 2024), Bouna Sarr (Vertrag bis 2024), Josip Stanisic (Vertrag bis 2023) Fragezeichen: Bouna Sarr, Niklas Süle

Bouna Sarr, Niklas Süle Kandidaten: Denzel Dumfries, Sergino Dest, Sergi Roberto, Emerson Royal

Vier Innenverteidiger, zwei Rechtsverteidiger, zwei Linksverteidiger, zwei Talente aus der Nachwuchsabteilung, davon einige variabel einsetzbar: Eigentlich steht der FC Bayern in der Abwehr gut da. Eigentlich, denn es gibt ein paar Problemchen.

Benjamin Pavard (25) ist rechts hinten der einzige Spieler von internationalem Format. Nach seiner starken Premierensaison 2019/20 hat er zuletzt aber deutlich abgebaut. Die schwache EM mit der französischen Nationalmannschaft bestätigte diesen Trend. Sein nomineller Ersatzmann Bouna Sarr (29) genügt nachweislich nicht den Ansprüchen und soll abgegeben werden. Chris Richards (21), der eventuell sogar noch an Hoffenheim abgegeben werden könnte, und Josip Stanisic (21) sind noch äußerst unerfahren.

Benötigt wird eigentlich noch ein Rechtsverteidiger mit Stärken im Offensivspiel, der auch in dem von Nagelsmann gerne praktizierten 3-5-2-System einsetzbar wäre. Als potenzielle Neuzugänge gehandelt wurden zuletzt Denzel Dumfries (25) und die drei Rechtsverteidiger des FC Barcelona Sergino Dest (20), Sergi Roberto (29) und Emerson Royal (22).

Der offensivstarke Dumfries wäre nach seiner starken EM mit der niederländischen Nationalmannschaft offenbar für eine festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu haben, soll dem FC Bayern laut eines Sky -Berichts von Ende Juni im Gesamtpaket aber zu teuer sein. Als Favorit auf eine Verpflichtung gilt nun der FC Everton. Sein aktueller Trainer Roger Schmidt sagte bei NOS : "Für mich steht schon seit einiger Zeit fest, dass uns Donyell (Malen) und Denzel (Dumfries) sehr wahrscheinlich verlassen werden."

Den Barca-nahen Medien Sport und RAC1 zufolge soll der FC Bayern beim finanziell angeschlagenen Barcelona bezüglich der Leihe von einem der drei Rechtsverteidiger Dest, Roberto und Emerson angefragt haben. Den zuletzt an Real Betis verliehenen Emerson holte Barca im Zuge eines komplizierten Transfer-Konstrukts aber gerade erst für kolportierte neun Millionen Euro zurück, Roberto ist wie Pavard eher defensivorientiert, mit dem im vergangenen Sommer verpflichteten Dest plant Barca vermeintlich langfristig.

In der Innenverteidigung wird sich beim FC Bayern in dieser Transferphase nur mehr dann etwas tun, wenn Niklas Süle (25) den Klub doch noch vorzeitig verlässt. Aktuell laufen Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung. Unbedingt vermieden werden sollte ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer.

Auf der eigentlich tadellos besetzten Position links hinten ist die Personallage aktuell angespannt. Einsatzfähig ist nur Neuzugang Omar Richards (23), der bei seinem Debüt gegen Köln nicht überzeugte. Der eigentlich als Stammspieler eingeplante Alphonso Davies (20) fehlt wegen eines Außenbandrisses, mit Lucas Hernandez (25) ein potenzieller Ersatzmann wegen eines Innenmeniskuseinrisses. "Ich denke, dass sie irgendwann im August dazustoßen werden", sagte Salihamidzic neulich. "Deswegen jetzt auf dem Transfermarkt tätig zu werden, ist nicht das, was wir wollen. Wir werden versuchen, die paar Wochen zu überbrücken."

Mittelfeld

Personal: Joshua Kimmich (Vertrag bis 2023), Marc Roca (Vertrag bis 2025), Leon Goretzka (Vertrag bis 2022), Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022), Michael Cuisance (Vertrag bis 2024), Jamal Musiala (Vertrag bis 2026), Thomas Müller (Vertrag bis 2023)

Joshua Kimmich (Vertrag bis 2023), Marc Roca (Vertrag bis 2025), Leon Goretzka (Vertrag bis 2022), Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022), Michael Cuisance (Vertrag bis 2024), Jamal Musiala (Vertrag bis 2026), Thomas Müller (Vertrag bis 2023) Fragezeichen: Corentin Tolisso, Michael Cuisance

Corentin Tolisso, Michael Cuisance Kandidaten: Florian Neuhaus, Eduardo Camavinga

Fest eingeplant als Stammkräfte im zentralen Mittelfeld sind die beiden Nationalspieler Joshua Kimmich (26) und Leon Goretzka (26). Aber dahinter?

Corentin Tolissos (26) Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung erscheint ob seiner Verletzungsanfälligkeit unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach wäre der FC Bayern ab einer Ablösesumme von 20 Millionen Euro gesprächsbereit, angeblich sind Juventus Turin, die SSC Neapel und Inter Mailand interessiert.

Marc Roca (24) fehlt nach seinem im Training erlittenen Außenbandriss laut Nagelsmann "sechs bis X Wochen". Der von seiner Leihe zu Olympique Marseille zurückgekehrte Michael Cuisance (21) steht letztlich nur auf Bewährung im Kader.

Sollte(n) Tolisso und/oder Cuisance den Klub noch verlassen, bräuchte es eigentlich einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Die bisher gehandelten Kandidaten wie Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach, 24) oder Eduardo Camavinga (Stade Rennes, 18) sind zumindest für diesen Transfersommer aber wohl zu teuer.

Sofern kein neuer Spieler mehr kommt, können sich die Talente Taylor Booth (20) und Torben Rhein (18) Einsatzchancen ausrechnen. Booth überzeugte beim Test gegen Köln zwar, klagte anschließend aber über muskuläre Probleme. Bei ihm ist nach seiner Rückrunde beim SKN St. Pölten in Österreich laut ESPN auch eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus und eine weitere Leihe denkbar.

Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Marc Roca verzichten. Der spanische Mittelfeldspieler erlitt im Training des Deutschen Meisters einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk. — FC Bayern München (@FCBayern) July 17, 2021

Sturm

Personal: Kingsley Coman (Vertrag bis 2023), Serge Gnabry (Vertrag bis 2023), Leroy Sane (Vertrag bis 2025), Robert Lewandowski (Vertrag bis 2023), Joshua Zirkzee (Vertrag bis 2023), Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag bis 2023)

Kingsley Coman (Vertrag bis 2023), Serge Gnabry (Vertrag bis 2023), Leroy Sane (Vertrag bis 2025), Robert Lewandowski (Vertrag bis 2023), Joshua Zirkzee (Vertrag bis 2023), Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag bis 2023) Fragezeichen: Joshua Zirkzee, Kingsley Coman

Joshua Zirkzee, Kingsley Coman Kandidaten: Callum Hudson-Odoi

Mit Kingsley Coman (25), Serge Gnabry (26) und Leroy Sane (25) wird der FC Bayern Stand jetzt mit drei hochkarätigen Flügelstürmern in die Saison gehen. Wie lange Coman dem Klub aber noch erhalten bleibt, erscheint unklarer denn je. Die Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags stocken, einige Premier-League-Klubs sollen interessiert sein.

L'Equipe spekulierte zuletzt über einen möglichen Wechsel zum FC Chelsea, wobei Callum Hudson-Odoi als Ersatz Richtung München transferiert werden könnte. Der 20-jährige Engländer gilt als Wunschspieler von Salihamidzic und wird seit mittlerweile fast zwei Jahren mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Die Rolle des vierten Flügelspielers müsste Stand jetzt Armindo Sieb (18) einnehmen. Gegen Köln überzeugte er auf beiden Seiten und erzielte sogar ein Tor. Nagelsmann kennt Sieb schon von der TSG Hoffenheim und bezeichnete ihn im Frühling als "einen sehr guten Spieler, der sicherlich oben rauskommen könnte".

Im Sturmzentrum ist Robert Lewandowski (32) gesetzt, um die Rolle des ersten Ersatzmannes konkurrieren Eric Maxim Choupo-Moting (32) und Joshua Zirkzee (20). Nach enttäuschenden Monaten bei Parma gilt Zirkzee als Kandidat für eine weitere Leihe. Der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn führte ihn zuletzt aber auch als einen der Spieler an, die Nagelsmann "auf das nächste Niveau" bringen solle.