FC Bayern München vs. AC Mailand: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird der ICC 2019 übertragen

Im Rahmen des ICC 2019 testet der FC Bayern am Mittwoch gegen den AC Mailand. Goal verrät, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bereits seit mehreren Jahren wird in der Vorbereitung auf die neue Saison der ICC ausgetragen. Auch 2019 messen sich die europäische Top-Vereine im Rahmen dieses Turniers auf drei verschiedenen Kontinenten. Am Mittwoch , den 24. Juli, testet der gegen den . Anstoß der Partie ist um 3 Uhr im Children's Mercy Park in Kansas City.

Während das Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister für Milan die erste Partie bei diesem Vorbereitungsturnier ist, hat sich der FC Bayern bereits mit Arsenal gemessen und im Duell mit dem Premier-League-Verein ein spätes 1:2 hinnehmen müssen.

Im zweiten Härtetest gegen Real Madrid setzte sich der Bundesligist mit 3:1 durch. Die Tore erzielten Corentin Tolisso (15.), Robert Lewandowski (67.) und Serge Gnabry (69.). Wie schlägt sich der FC Bayern nun gegen den italienischen Traditionsverein? Verzichten muss Trainer Niko Kovac auf Jerome Boateng. Dieser ist aus privaten Gründen vorzeitig von der USA-Tour abgereist.

Der FC Bayern gegen den AC Mailand beim ICC 2019: Goal verrät, wo die Partie am Mittwoch live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Bayern vs. AC Mailand: Das Duell in der Übersicht

Duell FC Bayern München - AC Mailand Datum Mittwoch, 24. Juli 2019 | 3 Uhr Ort Children's Mery Park, Kansas City (USA) Zuschauer 18.467 Plätze

Bayern gegen Milan: Die Partie heute live im TV sehen - geht das?

Der ICC wird live im deutschen Fernsehen übertragen. Der TV-Sender Sport 1 hat sich die Rechte an ausgewählten Spielen gesichert.

Doch kann man dort auch die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem AC Mailand schauen? Ja, die Partie wird in der Nacht auf Mittwoch live im Free-TV übertragen.

Aber auch wer kein TV-Gerät zur Verfügung hat, muss deshalb nicht auf das Aufeinandertreffen verzichten.

Sport 1 wird Bayern vs. Milan nicht nur live und in voller Länge im Fernsehen zeigen, sondern auch einen LIVE-STREAM des Duells anbieten.

Alle Infos zu diesem Thema findet Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: einfach weiterlesen!

Bayern gegen Milan: Den ICC 2019 im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, kann das Programm von Sport 1 nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM angeschaut werden.

Mit dem 24-Stunden-Stream des Senders könnt Ihr alle Inhalte auch auf Euren mobilen Geräten abrufen.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM von Bayern vs. Milan.

FC Bayern vs. AC Mailand heute im LIVE-STREAM bei DAZN anschauen

Allerdings ist der Stream von Sport 1 nicht die einzige Möglichkeit, um den Härtetest zwischen Bayern und Milan im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Wer eine Alternative zu Sport 1 sucht, kann sich die Partie auch bei DAZN anschauen.

Der Streamingdienst hat sich ebenfalls die Rechte am ICC gesichert und wird Bayern vs. Milan daher ebenfalls im LIVE-STREAM übertragen.

Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 3 Uhr erfolgen wird. Alex Schlüter und Experte Michael Hofmann werden die Ereignisse in Kansas City kommentieren.

Um jedoch auf den Stream zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Bevor Ihr aber ein Abonnement abschließt, erhaltet Ihr zunächst einen kostenlosen Probemonat.

Damit könnt Ihr das gesamte DAZN-Angebot zunächst vier Wochen testen. Gefällt Euch das Programm, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat.

Mit der DAZN-Dauerkarte, die jährlich 119,99 Euro kostet, bleibt der Preis für das Abo dagegen bei den 10 Euro, die der Streamingdienst bisher gekostet hat.

Neben den Spielen des ICC werden ab der neuen Saison auch ausgewählte -Duelle zum Live-Angebot von DAZN gehören. Die Bundesliga-Highlights aller Partien bekommt Ihr dort ebenfalls zu sehen.

Zudem zeigt DAZN demnächst auch wieder die Spiele aus , der und sowie die Begegnungen in der und .

Doch der Streaminganbieter setzt nicht nur auf Fußball: Auch die NBA, NFL und NHL sowie zahlreiche Box-, Darts- und UFC-Events könnt Ihr bei DAZN verfolgen.

Die Highlights von Bayern gegen Milan bei DAZN sehen

Ihr habt in der Nacht verschlafen, wollt Euch am Morgen zum Frühstück aber trotzdem die besten Szenen des Spiels im Video anschauen? Dann sollte DAZN Eure erste Anlaufstelle sein.

Dort könnt Ihr die gesamten 90 Minuten im Re-Live schauen und Euch somit selbst ein Bild von der Verfassung der beiden Teams machen.

Bereits eine Stunde nach dem Ende wird DAZN allerdings auch eine Zusammenfassung aller Highlights auf der Plattform zur Verfügung stellen.

Das könnte insbesondere dann für Euch interessant sein, wenn Ihr am Mittwoch nur ein kleines Zeitfenster habt und alle Tore der Partie auf einen Blick sehen möchtet.

International Champions Cup: Der Spielplan