FC Bayern: Jerome Boateng reist vorzeitig nach München zurück

Jerome Boateng reist am Sonntag vorzeitig von Houston aus nach München zurück. Genaue Gründe für die Abreise teilte der FC Bayern nicht mit.

Der frühere Weltmeister Jerome Boateng (30) reist aus privaten Gründen vorzeitig von der USA-Tour des deutschen Rekordmeisters Bayern München ab. Das gab der Klub am Samstag bekannt. Boateng werde am Sonntag von Houston zurück nach München fliegen, hieß es.

Genauere Informationen teilte der Klub nicht mit. Die US-Tour der Bayern dauert noch bis zum 24. Juli. Boatengs Zukunft bei den Bayern ist nach den millionenschweren Verpflichtungen der französischen Verteidiger Lucas Hernandez und Benjamin Pavard noch ungewiss.

Zu diesem Thema sei "das letzte Wort noch nicht gesprochen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge noch am Samstag: "Wir werden in aller Ruhe abwarten, wir müssen auch schauen, was noch auf dem Transfermarkt passiert. Dann werden wir mit ihm final besprechen, wie wir weiter vorgehen."