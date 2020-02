DFB-Pokal: FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER | 3:1

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf 1899 Hoffenheim. Hier gibt's die Partie aus der Münchner Allianz Arena im LIVE-TICKER.

Im -Achtelfinale empfängt der den . Anpfiff der Partie in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 20.45 Uhr. Hier gibt's das komplette Spiel für Euch im LIVE-TICKER.

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

3:1 (3:1) FC BAYERN MÜNCHEN - 1899 HOFFENHEIM Tore: 0:1 Boateng (8./ET), 1:1 Hübner (12.), 2:1 Müller (20.), 3:1 Lewandowski (36.) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski Aufstellung 1899 Hoffenheim Pentke - Nordtveit, Akpoguma, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Bruun Larsen, Zuber - Bebou, Kramaric Gelbe Karten: Nordveit (31./TSG), Tolisso (39./FCB), Pavard (55./FCB)

57' Findet Hoffenheim hier zurück ins Spiel?! Chancen dafür hat es: Bruun Larsen erläuft halblinks im Strafraum eine Flanke, gibt kurz auf Grillitsch weiter, der weiter zu Bebou, der vom Elfmeterpunkt aus schießt. Doppelt abgefälscht, streicht das Leder nur ganz knapp über Neuers Gehäuse.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

55' Gelbe Karte Benjamin Pavard

54' Bei einem Freistoß für Hoffenheim hat Bayern Glück. Rudy chippt den Ball 30 Meter vor dem Tor halblinks in den Strafraum, wo Nordtveit mit dem Kopf zur Kugel geht. Gleichzeitig wird er von Pavard mit dem hohen Bein volle Kanne im Gesicht getroffen. Und nur, weil Nordtveit knapp im Abseits stand, gibt es hier keinen Elfmeter für Hoffenheim.

52' Da haben viele schon den Torschrei auf den Lippen. Hoffenheim kontert, bekommt aber prompt die Retourkutsche. Coutinho setzt sich im Mittelfeld durch und geht auf die letzten drei Verteidiger zu, hat mit Gnabry und Müller zwei Anspielstationen. Er entscheidet sich für Müller, der mit einem Abschluss, der irgendwo zwischen Chipball und Lupfer angesiedelt ist, knapp scheitert. Die Kugel senkt sich aufs Tornetz.

51' Ein Eckball von Kimmich von der rechten Seite kommt mit viel Schnitt knapp hinter die Fünfmeterlinie, wo Lewandowski hoch steigt und aufs Tor köpft. Pentke macht sich lang und lenkt die Kugel gerade so über die Querlatte.

49' Langer Ball von Kimmich aus dem Mittelfeld auf Gnabry, der die Kugel 40 Meter vor dem Tor mutterseelenallein runternehmen darf und aufs Tor zustürmt, seinen Abschluss aber verzieht. Erst dann geht die Fahne hoch: Gnabry stand gut und gerne zwei Meter im Abseits.

47' Schöner Seitenwechsel von Boateng auf die linke Seite zu Coutinho, der zwei Spieler vor sich hat. Davies hinterläuft, Coutinho nimmt ihn aber nicht mit, holt stattdessen den Eckball heraus. Und der wird fast gefährlich, weil Pentke in seiner Strafraumbeherrschung erneut etwas unglücklich agiert. Doch die Kugel rutscht durch.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Die Teams sind zurück, die 2. Halbzeit läuft. Weiter Vollgas-, oder jetzt Verwaltungsmodus?

Was für ein irrer Auftritt der Bayern. Von der ersten Sekunde an legte der Titelverteidiger den Vollgas-Modus ein und stürmte über teils hilflose und bemitleidenswerte Hoffenheimer hinweg. Dass 1899 völlig aus dem Nichts durch Boatengs unglückliches Eigentor in Führung ging, ging dabei völlig unter. Viel zu schnell drehte Bayern die Partie zu seinen Gunsten. Pentke verhinderte dann noch Schlimmeres, ehe aber auch er patzte und das 3:1 ermöglichte. In jeder Sekunde zeigte sich Bayern spielfreudig und hochmotiviert. Die Weichen fürs Viertelfinale sind gestellt.

HALBZEITFAZIT: Hoffenheim ging glücklich in Führung, aber in der Folge hatte die TSG kaum eine Chance. Die Bayern gaben bereits 10 Schüsse ab, davon 6 aufs Tor. Ohne Pentkes 4 Paraden würde der Rekordmeister noch höher führen.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' Halbzeit! 1899 darf durchatmen.

43' Nächster Distanzschuss, Coutinho schießt wuchtig aus 25 Metern halblinker Position, allerdings etwas unplatziert. Pentke steht richtig und pariert sicher. Wenn Hoffenheim sich mit drei Gegentoren in die Halbzeit rettet, ist es gut bedient.

40' Und der Bayernzug rollt weiter. Lewandowski holt sich an der Mittellinie den Ball und schickt Gnabry mit einem langen Pass den rechten Flügel entlang. Das leitet das folgende Zusammenspiel zwischen Gnabry, Müller und Pavard ein, an dessen Ende Pavard vom rechten Strafraumrand flach in die Mitte gibt. Der Ball rauscht an Freund und Feind vorbei und streicht nur knapp am langen Pfosten vorbei.

39' Tolisso kommt gegen Bruun Larsen ein Sekündchen zu spät und stellt dem Neuzugang ein Bein. Dafür gibt's Gelb. Nichts Wildes, aber vertretbar.

TOOOR! FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 3:1 | Torschütze: Lewandowski

36' Eben drei Mal in drei Minuten der Held, jetzt der Depp: Pentke patzt folgenschwer und ermöglicht Lewandowski das 3:1. Ein Flugball segelt in den Strafraum zu Müller, der mit Hübner ins Kopfballduell geht. Pentke kommt von hinten ebenfalls angerauscht, hat aber keine Chance, an den Ball zu kommen. Stattdessen köpft Müller die Bogenlampe, die Lewandowksi, ebenfalls per Kopf, ins verwaiste Tor lenkt.

35' Aber Hoffenheim bleibt dran, traut sich ein bisschen nach vorne und bekommt neuen Raum geboten. Grillitscht hat halbrechts etwas Platz und bringt eine scharfe Flanke hinter den Rücken der Bayern-Abwehr. Am langen Pfosten hatte Bruun Larsen gewunken. Der Ball kommt auch, doch Tolisso blockt den Schuss zur Ecke, die ertraglos bleibt.

33' Mal so etwas wie Entlastung: Bebou sieht am rechten Flügel, dass Kramaric zentral startet und spielt steil, der Stürmer wird aufgrund einer haarscharfen Abseitsposition aber zurückgepfiffen.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31' Tolles Tackling von Boateng, der im Hinterherlaufen mit einer Grätsche den Ball von Nordtveit gewinnt. Nordtveit dagegen zeigt im Anschluss, wie man es nicht macht, springt Tolisso, der die freie Kugel übernommen hat, mit beiden Beinen voran frontal in die Füße. Gelb ist zwingend.

29' Eigentlich ein Witz, dass es hier 2:1 steht, bei diesem Chancenfestival und der Einseitigkeit. Hoffenheim kann sich kaum befreien, die Bayern sprühen vor Spielwitz und Motivation. Der Ball fließt schnell, präzise und unvorhersehbar.

26' Da kommst du ja kaum hinterher. Wieder Gnabry, wieder Pentke. Lewandowski am Sechzehner mit dem Rücken zum Tor, lässt auf Müller abtropfen. Der schickt Gnabry steil in den Strafraum. Mit einer Finte schickt Gnabry Hübner in die Wüste und kommt so frei zum Schuss. Pentke setzt sich erneut im Eins gegen Eins klasse durch.

25' Jetzt muss Pentke aber ran, und erneut pariert er überragend. Gnabry dringt halblinks in den Strafraum ein und spielt Kaderabek schwindelig. Aus spitzem Winke kommt er zum Schuss, Pentke macht sich lang und wehrt den Schuss ins lange Eck zur Seite ab.

23' Pentke darf sich mal auszeichnen. Coutinho mit dem Chippass von der linken Strafraumkante zu Lewandowski, der aus acht Metern freistehend scheitert. Warum der Pole aber so frei steht, erkennt man in der Wiederholung: Im Laufduell zuvor hat er Rudy umgerissen.

TOOOR! FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 2:1 | Torschütze: Müller

20' Hätte Hoffenheim nicht diese glückliche Führung erzielt, man könnte meinen, es fällt auseinander. Alaba kommt aus dem linken Halbfeld 40 Meter vor dem Tor frei zur Flanke und bringt den Ball halbhoch und messerscharf Richtung Elfmeterpunkt. Genau das richtige Futter für Müller, der sich gegen Hübner durchsetzt und die Kugel mit der Innenseite ins lange Eck legt.

18' Schönes Dribbling von Davies, der es an der linken Strafraumkante mit drei Gegenspielern aufnimmt und sich parallel zur Grundlinie laufen durchmanövriert. In gemeinsamer Arbeit schafft es Hoffenheim aber noch, das Spielgerät aus dem Sechzehner zu befördern.



16' Und weiter geht's, Bruun Larsen mit dem Fehlpass, den Tolisso mit dem ersten Kontakt zu Kimmich spielt. Der mit dem Flugball auf die linke Seite zu Coutinho, der auf Alaba zurücklegt. Dessen Dribbling prallt aber an einem Verteidiger am Sechzehner ab, auch das Nachstochern von Müller, der sich wie immer auf dem ganzen Feld rumtreibt, hilft da nicht mehr.

TOOOR! FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1 | Torschütze: Hübner (Eigentor)

12' Der schnelle Ausgleich kommt bei diesem Highlight-Festival gar nicht mal so überraschend. Bayern schiebt sich an der Mittellinie die Kugel hin und her, dann bringt Coutinho Pfeffer rein mit einem Steilpass auf Davies. Der Linksverteidiger kratzt die Kugel von der Grundlinie, bringt sie flach vors Tor. Und dort grätscht sie Hübner im Zweikampf mit Müller unglücklich ins eigene Tor.

11' Was für ein turbulenter Start in diese Partie - und was für eine eiskalte Dusche für die Gastgeber. Bayern ist drückend überlegen und könnte mit den ersten Aktionen vorne liegen, das übernimmt aber stattdessen Hoffenheim. Könnte ein langer Weg für die Bayern werden.

TOOOR! FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 0:1 | Torschütze: Boateng (Eigentor)

8' Stattdessen geht der Außenseiter in Führung! Gutes Tackling von Grillitsch 40 Meter vor dem Tor gegen Coutinho, der Ball springt zu Bruun Larsen, der aus 25 Metern abzieht. Neuer lenkt den Ball zur Seite, Grillitischt sprintet hinterher, bekommt die Kugel vor der Grundlinie und legt in den Rückraum zu Bebou. Der zieht halbrechts im Strafraum ab - und Boateng fälscht unhaltbar unter die Latte ab.

⏮️ Und so ist es passiert: Zuerst versucht es #Kramaric aus der Distanz. Die TSG bleibt dran, #Bebou haut die Kugel in die Mitte und @JB17Official fälscht unhaltbar ab. #FCBTSG — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2020

5' Die Bayern zeigen sich enorm spielfreudig. Müller nimmt auf der rechten Seite Gnabry mit der Hacke mit, der nimmt Tempo auf und zieht aus rund 20 Metern wuchtig ab. Der Ball wird geblockt, springt dem mitgesprinteten Müller aber vor die Füße, der querlegt zu Lewandowski, der einschiebt. Doch die Fahne geht hoch - Müller stand bei Gnabrys Schuss Zentimeter im Abseits. Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen.

3' Erster flotter Vortrag der Bayern: Lewandowski lässt sich 30 Meter vor dem Tor fallen und wird von Kimmich tief angespielt. Der Pole dreht sich und hat das Spiel vor sich, nimmt Coutinho halblinks mit. Der zieht mit zwei schnellen Schritten nach innen - und schießt aus 20 Metern nur knapp am kurzen Pfosten vorbei.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Anpfiff

1' Hinein ins Spiel, Bayern hat angestoßen!

Vor Beginn | Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Hoffenheim im DFB-Pokal, Sascha Stegemann wird die Teams gleich auf den Rasen leiten. Gestern gab es im Rahmen des Pokalabends insgesamt 21 Treffer, über einen ähnlichen Unterhaltungswert würden wir uns heute sicherlicht nicht beschweren.

Vor Beginn | Und dann kommen mit Lucas Hernandez, der heute erstmals nach dreieinhalb monatiger Verletzungspause wieder im Kader steht, Serge Gnabry, der nach löchriger Vorbereitung sein Startelf-Debüt im Jahr 2020 feiert, und Kingsley Coman, der am Wochenende gegen Leipzig zurückerwartet wird, nach und nach die Rekonvaleszenten zurück. Das soll die Enttäuschung über die schwere Verletzung von Perisic allerdings nicht schmälern.

Vor Beginn | Dagegen spricht allerdings, dass die heutige Form der Bayern mit der von damals nicht mehr viel gemeinsam hat. Nicht nur, aber auch, weil mit Flick ein anderer Trainer an der Seitenlinie steht. Vor allem aber weil der amtierende Pokalsieger die letzten sieben Spiele allesamt gewinnen konnte, dabei nur vier Gegentore kassierte, angeblich formschwache Spieler wieder aufblühen und die bekannte Dominanz zurückgekehrt ist.

Vor Beginn | Und warum sollte Hoffenheim nicht erneut überraschen, so wie im Oktober letzten Jahres, als 1899 mit stotterndem Motor in die Saison gestartet ist, um dann den Rekordsieger mit 2:1 zu schlagen? Auch damals in der Allianz Arena, wohlgemerkt. Kleiner Wermutstropfen im Vergleich zu diesem Coup: Sargis Adamyan, damals mit zwei Toren der Bayern-Schreck, ist heute verletzt nicht mit dabei. Dafür gibt der Ex-Dortmunder Bruun Larsen sein Debüt für seinen neuen Verein.

Vor Beginn | Dortmund scheitert an Bremen, Leipzig an Frankfurt, Gladbach schon eine Runde zuvor. Weg frei für die Bayern also? Zumindest dürften die Quoten nach dem überraschenden Ausscheiden zweier Meisterschaftskandidaten gestern nicht schlechter stehen, dass der Deutsche Rekordmeister den DFB-Pokal verteidigt. Auch wenn Hoffenheim seinerseits heute zum achten Mal in seiner Historie ins Pokal-Viertelfinale einziehen will. Für mehr hat es im Übrigen noch nicht gerreicht für die Sinsheimer.

Vor Beginn | Während Flick also zumindest auf einer Position zum Wechsel gezwungen ist, rotiert sein gegenüber Alfred Schreuder im größeren Stil. Bei Hoffenheim gibt es im Vergleich zum 2:1 gegen Leverkusen am Samstag gleich fünf Änderungen: Havard Nordtveit, Steven Zuber, Florian Grillitsch, Jacob Bruun Larsen und Ihlas Bebou beginnen für Stefan Posch, Robert Skov, Diadie Samassekou, Munas Dabbur und Christoph Baumgartner (alle auf der Bank).

Vor Beginn | Beim FC Bayern sind das drei Positionen im Vergleich zum 3:1-Sieg am Wochenende in Mainz, auf denen Coach Hansi Flick tauscht: Corentin Tolisso, Philippe Coutinho und Serge Gnabry starten für Thiago, Leon Goretzka (beide Bank) und Ivan Perisic, der sich gestern den Knöchel gebrochen hat und länger fehlen wird.

Vor Beginn | Trainer Hansi Flick von Bayern München lässt im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim rotieren. Mit Serge Gnabry, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso bringt Flick im Vergleich zum 3:1 beim FSV drei frische Kräfte.

Die formstarken Leon Goretzka und Thiago sitzen nur auf der Bank, wo erstmals seit seiner Verletzung auch wieder Lucas Hernandez Platz nimmt. Ivan Perisic fehlt nach seinem Knöchelbruch.

Die Gäste müssen auf Sargis Adamyan verzichten. Der Stürmer, mit seinem Doppelpack Held der -Begegnung im Oktober in München (1:2), laboriert an einer Verletzung am Sprunggelenk. Dafür gibt Winterzugang Jacob Bruun Larsen sein Debüt.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski

Bank: Ulreich – Odriozola, Thiago, Cuisance, Dajaku, Goretzka, Hernandez, Batista-Meier, Zirkzee

Hansi Flick verändert die Startelf der Bayern im Vergleich zum 3-1 am Wochenende in Mainz auf 3 Positionen: Corentin Tolisso, Philippe Coutinho und Serge Gnabry starten für Thiago, Leon Goretzka (beide Bank) und Ivan Perisic (Knöchelbruch).

Joshua Kimmich absolviert sein 200. Pflichtspiel für den FC Bayern – bisher holte er 150 Siege, 29 Remis und 20 Niederlagen.

David Alaba absolviert sein 365. Pflichtspiel für den FC Bayern und zieht mit mit seinem Sportdirektor Hasan Salihamidzic gleich.

1899 startet mit folgender Aufstellung

Pentke - Nordtveit, Akpoguma, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Bruun Larsen, Zuber - Bebou, Kramaric

Bank: Bicakcic, Dabbur, Baumgartner, Samassekou, Esser, Skov, Ribeiro, Beier, Posch

Bei Hoffenheim gibt es im Vergleich zum 2-1 gegen Leverkusen am Samstag 5 Veränderungen in der Startelf: Havard Nordtveit, Steven Zuber, Florian Grillitsch, Jacob Bruun Larsen und Ihlas Bebou beginnen für Stefan Posch, Robert Skov, Diadie Samassekou, Munas Dabbur und Christoph Baumgartner (alle auf der Bank).

Winter-Neuzugang Jacob Bruun Larsen gibt heute sein Debüt für Hoffenheim - am Wochenende gegen Leverkusen war er noch nicht im Kader.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und 1899 Hoffenheim.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Die TSG bangt um Bayern-Schreck Adamjan

Bundesligist TSG Hoffenheim bangt vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal bei Titelverteidiger Bayern München um Stürmer Sargis Adamjan. Wie TSG-Trainer Alfred Schreuder am Dienstag sagte, sei ein Einsatz des 26-jährigen Armeniers in der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) "noch fraglich". Eine Entscheidung soll am Mittwochmorgen fallen, Adamjan war am Samstag beim Sieg gegen (2:1) umgeknickt.

Im Bundesliga-Hinspiel in München hatte sich Adamjan als Bayern-Schreck erwiesen, beim 2:1-Sieg im Oktober erzielte er beide Hoffenheimer Tore. Insgesamt hat Adamjan in der laufenden Saison fünf Bundesligatreffer erzielt, auch im Pokal war er einmal erfolgreich.

Im Tor wird Schreuder erneut Philipp Pentke das Vertrauen schenken. Der 34-Jährige hatte nach der Winterpause als Vertreter des Stammtorwarts Oliver Baumann (Meniskusverletzung) sein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Gegen Leverkusen zeigte Pentke eine überragende Leistung.

Auch Neuzugang Michael Esser (32), den die Kraichgauer als Reaktion auf die Baumann-Verletzung ablösefrei vom Zweitligisten verpflichtet hatten, wäre für den Platz im Tor infrage gekommen.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale des DFB-Pokal im Überblick

Dienstag, 4. Februar:

EINTRACHT FRANKFURT - ............. 3:1 (1:0)

- ............. 3:1 (1:0) - FORTUNA DÜSSELDORF .... 2:5 (2:1)

.... 2:5 (2:1) SCHALKE 04 - ...................... 3:2 (2:2, 0:2) n.V.

- ...................... 3:2 (2:2, 0:2) n.V. WERDER BREMEN - ............ 3:2 (2:0)

Mittwoch, 5. Februar:

Bayer Leverkusen - ............. 2:1(0:0)

SC Verl - ....................... 0:1 (0:0)

1. FC Saarbrücken - ............ (20.45)

Bayern München - TSG Hoffenheim .............. (20.45)

FC Bayern München vs 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Nach 23 Duellen in der Bundesliga treffen Bayern und Hoffenheim erstmals im DFB-Pokal aufeinander. Die BL-Bilanz spricht bei 15 Siegen, 5 Remis und 3 Niederlagen für den FCB.

Bayern München steht zum 19. Mal in Folge im Achtelfinale des DFB-Pokals – ausgebauter Rekord. Die letzten 12 Male schaffte es der FCB sogar immer bis ins Viertelfinale. Im Achtelfinale kam das Aus für den Rekordpokalsieger zuletzt 2006/07 beim 2-4 in Aachen.

Hoffenheim steht erstmals seit 2014/15 im Achtelfinale des DFB-Pokals – damals scheiterte die TSG erst im Viertelfinale an Dortmund (2-3 A). Alfred Schreuder hat damit in seiner 1. Saison in Hoffenheim Julian Nagelsmann übertroffen, der mit der TSG 3-mal in der 2. Runde ausschied.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Mark van Bommel: "Ribery und Toni waren anfangs eine Katastrophe"

Mark van Bommel hat die Führungsqualitäten eines Coaches als einer der wichtigsten Eigenschaften Trainergeschäft ausgemacht und ein interessantes Beispiel dafür aus seiner aktiven Zeit beim FC Bayern München parat.

"Menschenführung [ist] enorm wichtig [...]. Ottmar Hitzfeld hat das einst gemacht. Franck Ribery und Luca Toni waren mit ihrer speziellen Art anfangs eine Katastrophe", sagte van Bommel im Interview mit der Sport Bild. Aber Hitzfeld habe sie richtig geführt und in das Team integriert. Van Bommel lief mit Ribery und Toni insgesamt mehr als drei Jahre zusammen für den FC Bayern auf.

Hier geht's zur kompletten News .

FC Bayern München vs 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Hainer über Flick: "...dann gibt es keine Alternative"

Präsident Herbert Hainer stellt Trainer Hansi Flick bei Bayern München eine Weiterbeschäftigung in Aussicht, nennt allerdings eine Bedingung.

Hansi Flick fühlte sich nach dem überschwänglichen Lob seines Chefs sichtlich geschmeichelt. "Es ist schon so, dass einen das freut, wenn man das über sich liest", sagte der Trainer von Bayern München über die Würdigung durch Herbert Hainer und schmunzelte verlegen. Der Präsident hatte ihm mit salbungsvollen Worten eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus in Aussicht gestellt. Und Flick, das wurde am Dienstag deutlich, ist alles andere als abgeneigt: "Ich kann nur sagen: Ich bin noch lange nicht müde."

Hainer war richtiggehend ins Schwärmen geraten. "Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative", sagte der Präsident laut Passauer Neue Presse bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Sonntag im niederbayerischen Simbach.

Flick leiste "exzellente Arbeit", betonte Hainer und hob die Spielweise der Flick-Elf hervor: "Ich habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke, wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam."

Flick war bemüht, das Lob nicht zu sehr an sich heranzulassen. "Mir macht's Spaß", wiederholte er sein Mantra der vergangenen Wochen, "alles andere liegt nicht in meinen Händen." Hier und da ließ er allerdings einen seltenen Blick in sein Seelenleben zu. "Es ist meine Berufung, Trainer zu sein", sagte der 54-Jährige, er genieße die Arbeit mit Menschen. Aber, betonte Flick mit Verweis auf Hainers Schulterklopfer: "Ich weiß auch, dass das bei Bayern München von Woche zu Woche anders sein kann."

Deshalb seien er und seine Mannschaft gut beraten, an die Leistungen der ersten drei Spiele nach der Winterpause anzuknüpfen. Und zwar schon im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim, erst recht im Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen RB Leipzig. Ivan Perisic wird in beiden Spielen und mindestens vier Wochen fehlen: Der Kroate zog sich am Dienstag eine Fraktur im rechten Außenknöchel zu.

Flick weiß: Nur Siege geben dem chronisch aufgeregten FC Ruhmreich die nötige Gelassenheit für wichtige Fragen wie jene nach dem Trainer. "Der FC Bayern München muss gucken, was er für seine Zukunft möchte. Wenn wir gewinnen und er dafür Ruhe hat, ist das die beste Voraussetzung", sagte er.

Aktuell gilt für ihn noch die Aussage der Bosse zwei Tage vor Weihnachten, er werde "mindestens" bis Sommer Chefcoach bleiben. Diese wurde damals mit dem Zusatz versehen, ein Verbleib über das Saisonende hinaus sei "für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option". Hainer hat dies nun dreimal fett unterstrichen.

Aus gutem Grund. Anders als noch unter Niko Kovac ist eine klare Philosophie im Münchner Spiel zu erkennen. Zudem gelingt es Flick, das Starensemble bei Laune zu halten. "Es macht eine Menge Spaß mit ihm", sagte Kapitän Manuel Neuer im Klubmagazin 51, "er geht auf jeden Einzelnen ein, versucht alle mitzunehmen und uns jeden Tag besser zu machen." Flick sagte: "Ich möchte mich nicht verstellen, so sein wie ich bin - das tut mir gut."

Ganz und gar nicht gut tat ihm die Verletzung von Perisic, die sich dieser laut Bild-Zeitung im Duell mit Winter-Zugang Alvaro Odriozola zuzog. Das sei "im ersten Moment ein Schock" gewesen, sagte Flick: "Er hatte eine sehr gute Form, hat uns von der Dynamik und der Erfahrung her sehr gut getan." Immerhin wird Weltmeister Lucas Hernandez gegen Hoffenheim erstmals seit Ende Oktober im Kader stehen. Kingsley Coman ist gegen RB wieder dabei.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER: Das Duell im DFB-Pokal im Überblick