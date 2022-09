Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Thomas Müller legt sich fest

Thomas Müller legt sich fest, wer der bessere Spieler ist: Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Seine Begründung ist typisch Müller.

Thomas Müller hat seine Meinung zur ewigen Frage "Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo" kundgetan. Für den Stürmer des FC Bayern München ist CR7 im Duell der beiden Dauerrivalen die Nummer eins. Müllers Begründung ist dabei durchaus kurios.

Bei ESPN führte Müller aus: "Ich entscheide mich für Cristiano. Gegen Messi habe ich eine gute Statistik, gegen Ronaldo ist die nicht so gut." Hintergrund: In elf Spielen gegen Teams von Cristiano Ronaldo erzielte Müller drei Tore, in acht Spielen gegen Lionel Messis Teams netzte er sechsmal ein.

CR7 oder Messi: Müller antwortet mit einem Augenzwinkern

Wie man es von Thomas Müller gewohnt ist, beantwortete er die Frage in dem Format You Have to Answer mit einem Augenzwinkern. In der Vergangenheit hatte er sich in der Debatte um die beiden herausragenden Spieler der letzten Jahren weitgehend neutral geäußert.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind unter anderem die Rekordtorschützen in der Geschichte der Champions League. Der Portugiese von Manchester United führt diese Liste mit 140 Toren an, PSG-Star Messi hat 15 Treffer weniger erzielt.