FC Bayern: Rennes-Talent Mathys Tel sagt dem FCB offenbar zu

Mathys Tel gilt aktuell als eines der größten Offensivtalente Europas. Und offenbar erhält der FC Bayern den Zuschlag.

Darf der FC Bayern bald seinen nächsten Wunschspieler in München begrüßen? Jedenfalls soll Sturmtalent Mathys Tel von Stade Rennes dem Rekordmeister bereits seine Zusage gegeben haben. Das berichtet Sport 1.

Demnach bemüht sich vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic sehr, den 17-jährigen Franzosen zu Bayern zu holen. Und Tel und seine Familie haben Rennes' Klubbosse dem Bericht zufolge schon darüber informiert, nach München wechseln zu wollen.

Der französische Junioren-Nationalspieler sei dabei sofort für die erste Mannschaft eingeplant. Salihamidzic und Co. trauen Tel den sofortigen Durchbruch beim FCB zu, heißt es.

Mathys Tel: Erstes Angebot des FC Bayern wohl abgelehnt

Der U17-Europameister kann in der Offensive zwar so gut wie jede Position bekleiden, fühlt sich laut Sport 1 als Mittelstürmer jedoch am wohlsten. Damit könnte Tel perspektivisch womöglich auch Robert Lewandowski ersetzen.

Für Rennes hatte Tel im August vergangenen Jahres mit gerade einmal 16 Jahren in der Ligue 1 debütiert. Insgesamt kam er bis dato auf zehn Pflichtspieleinsätze für den französischen Erstligisten, bei dem er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Ein erstes Angebot der Bayern in Höhe von rund sieben Millionen Euro soll Rennes laut Sport 1 noch abgelehnt haben. Der FCB sei aber zu einer verbesserten Offerte bereit, angeblich würde eine Ablöse von etwa 14 Millionen Euro plus Bonuszahlungen ausreichen, um Tel aus Rennes loszueisen.