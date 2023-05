Robert Lewandowski empfiehlt Joshua Kimmich Wechsel vom FC Bayern zu Barça: "Es lohnt sich"

Robert Lewandowski spielt seine erste Saison beim FC Barcelona - und er kann den Klub und das Team Joshua Kimmich nur wärmstens empfehlen.

WAS IST PASSIERT? Robert Lewandowski, Stürmerstar des FC Barcelona, hat Joshua Kimmich, seinem ehemaligen Teamkollegen beim FC Bayern München, einen Wechsel zu den Katalanen empfohlen.

WAS WURDE GESAGT? "Was ich Kimmich sagen würde, wenn ich ihn anrufen würde? Dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Das Leben, der Klub, die Atmosphäre - all das ist anders als bei Bayern. Natürlich sind das zwei große Klubs, aber in Bezug auf das Leben, die Sprache, die Erfahrungen und die Herausforderungen ganz anders", sagte Lewandowski im Interview mit dem polnischen Journalisten Tomasz Wlodarczyk.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lewandowski wechselte im vergangenen Sommer nach acht Jahren bei den Bayern für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro zu Barça. Mit seinem neuen Klub feierte er bereits den Gewinn des Titels in LaLiga, während die Bayern um den elften Erfolg in Serie in der Bundesliga zittern müssen.

Kimmich wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Dort wird ein Nachfolger für Sergio Busquets gesucht, der den Verein im Sommer verlässt. Kimmich selbst soll angeblich aber gar nicht an einem Abschied aus München interessiert sein, genauso wenig sollen die Bayern über einen Verkauf nachdenken.

DIE REAKTIONEN: Angesprochen auf das angebliche Barça-Interesse an Kimmich, erklärte Trainer Xavi am Montag während einer Pressekonferenz: "Er ist ein sehr guter Spieler, einer der besten auf seiner Position."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit 22 Toren in 31 Liga-Spielen hatte Lewandowski in dieser Saison großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft mit Barcelona. An die 41 Tore für die Bayern, die gleichzeitig den Bundesliga-Rekord bedeuteten, kam er allerdings nicht heran.

Kimmich ist in dieser Saison im defensiven Mittelfeld der Bayern weiterhin gesetzt. Er absolvierte 31 Bundesliga-Spiele von Beginn an, einige davon auch als Kapitän. Dabei gelangen ihm fünf Tore und sechs Vorlagen.