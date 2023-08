FC Bayern: Manuel Neuers Vertrauter Toni Tapalovic wohl wieder nah dran am FCB

Toni Tapalovic hat eine undurchsichtige Rolle beim FC Bayern München. Nach seinem Abgang scheint er wieder nah am Verein zu sein.

WAS IST PASSIERT? Toni Tapalovic ist nach Informationen der tz wieder ganz nah dran am FC Bayern München. Der in der vergangenen Saison geschasste Torwarttrainer arbeitet demnach privat mit Manuel Neuer an dessen Comeback.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 42-Jährige gehört zu den engsten Vertrauten von Bayerns Kapitän und war sogar dessen Trauzeuge.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge sei ein Comeback zum FC Bayern aber nicht geplant. Vor wenigen Wochen hatte es noch entsprechende Gerüchte gegeben, nun scheint sich seine Arbeit aktuell auf Neuer zu beschränken.

Sven Ulreich, Yann Sommer und bis zuletzt auch der an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel arbeiten derweil mit Tapalovics Nachfolger Michael Rechner zusammen. Dieser hatte das Amt im Februar dieses Jahres übernommen und dafür seine Aufgaben bei der TSG Hoffenheim und in der türkischen Nationalmannschaft aufgegeben.

