FC Bayern: Manuel Neuer könnte wohl schon Mitte September wieder im FCB-Tor stehen

Der FC Bayern wartet seit über acht Monaten auf die Rückkehr von Manuel Neuer ins FCB-Tor. Schon Mitte September könnte Neuer wohl wieder spielen.

WAS IST PASSIERT? Manuel Neuers Rückkehr in das Tor des FC Bayern scheint offenbar immer näher zu rücken. Laut der Bild könnte Neuer wohl schon Mitte September für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit über acht Monaten fällt Neuer nach einem Schien- und Wadenbeinbruch verletzt aus. Zuletzt gab es aufgrund seines komplizierten Heilungsprozesses auch Gerüchte, dass der 37-Jährige erst im Jahr 2024 wieder auflaufen kann.

WIE GEHT ES WEITER? Doch Neuers Genesungsprozess geht offensichtlich in die richtige Richtung, er gab am Montag sein Comeback im Mannschaftstraining. Das Spiel am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach wird der Kapitän verpassen, aufgrund der Länderspielpause ist der FC Bayern aber danach erst am 15. September (20.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen gefragt.

Intern wird ein Comeback nach der Länderspielpause dem Bericht nach als realistisch angesehen, auch wenn der FCB nach der langen Verletzungspause nichts überstürzen wolle.

