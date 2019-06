FC Bayern: Lucas Hernandez zunächst nicht im Mannschaftstraining

Die Reha läuft gut, aber für eine Teilnahme am Mannschaftstraining zum Auftakt wird es für Lucas Hernandez wohl nicht reichen.

Neuzugang Lucas Hernandez vom wird zum Trainingsstart des Doublesiegers am 8. Juli noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. In einem Interview mit Sky erklärte der aktuell noch verletzte Franzose seine Planungen für die Rückkehr nach seiner Knie-OP.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Reha. Das Knie fühlt sich gut an", so Hernandez gegenüber dem Pay-TV-Sender. Er war kurz nach der Bekanntgabe seines 80-Millionen-Transfers zum FCB am Innenband operiert worden.

Bis zur USA-Reise des FC Bayern (15. bis 24. Juli) wolle er ins Mannschaftstraining bei seinem neuen Klub einsteigen, so der Ex-Verteidiger des spanischen Vizemeisters .

Hernandez ist der Rekordeinkauf der Münchner und soll in der kommende Saison eine Führungsrolle in der Defensive des Rekordmeisters einnehmen.