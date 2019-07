FC Bayern: Lucas Hernandez macht sich für Griezmann-Wechsel stark

Lucas Hernandez würde seinen ehemaligen Atletico-Teamkollegen Antoine Griezmann gerne beim FC Bayern München sehen und traut ihm dabei Besonderes zu.

Neuzugang Lucas Hernandez vom hat sich bei seiner offiziellen Vorstellung für einen Wechsel seines ehemaligen Atletico-Teamkollegen Antoine Griezmann zum deutschen Rekordmeister stark gemacht.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Griezmann ist ein großer Spieler und viele Klubs wollen ihn", erklärte der Franzose am Montag. "Es wäre großartig, ihn hier zu haben, wobei ich nicht weiß, ob der Klub Interesse an ihm hat. Ich weiß auch nicht, ob Barca ihn will, aber wenn er hierher kommen würde, könnte er der beste Spieler der Welt werden."

Atletico und Barca zoffen sich wegen Griezmann

Hernandez war für die Klubrekordsumme von 80 Millionen Euro an die Isar gewechselt, wobei die Bayern-Bosse für Griezmann nochmals deutlich tiefer in die Tasche greifen müssten, nachdem dessen Ausstiegeklausel bei 120 Millionen Euro liegt. Der Stürmer hatte bereits im Mai bestätigt, dass er die Rojiblancos verlassen werde.

Eigentlich galt ein Wechsel zum FC Barcelona so gut wie sicher, doch nun entbrannte ein heftiger Streit der beiden Klubs über die Ablöse. Griezmann derweil streikt, nachdem Atletico darauf bestanden hatte, dass er mit dem Klub die Saisonvorbereitung absolviert.