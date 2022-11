Rund zwei Wochen vor dem Start der WM in Katar sind die Münchner Nationalspieler in Topform. Diese müssen Deutschland retten. Ein Kommentar.

Serge Gnabry, Leon Goretzka und Jamal Musiala- alle drei trafen sie beim 6:1 gegen Werder Bremen, ersterer sogar dreifach. In Mathys Tel tauchte nur ein Spieler des FC Bayern auf der Anzeigetafel auf, der bei der Weltmeisterschaft nicht das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen wird.

Das Trio präsentiert sich seit Wochen in herausragender Form, gleiches gilt für Joshua Kimmich. Auch Leroy Sané und Manuel Neuer überzeugten wie schon vor ihren Verletzungen. Lediglich der angeschlagene Thomas Müller fällt aus der Reihe, dieser zeigte in der Vergangenheit aber oft genug - vor allem auch schon unter Hansi Flick im Triple-Jahr -, wie wichtig er für seine Mannschaft sein kann.

Bis auf ein paar Ausnahmen sieht das bei den restlichen potenziellen WM-Fahrern in der Bundesliga anders aus. Auch die Legionäre wie Kai Havertz oder Robin Gosens sind - abgesehen von Ilkay Gündogan - nicht in bester Verfassung. Was Flick aber die meisten Sorgenfalten bereiten dürfte: Die Leistungen der deutschen BVB-Profis - Dortmund könnte sogar mehr deutsche Spieler als der FC Bayern stellen - ließen zuletzt zu wünschen übrig. Beim enttäuschenden 0:2 in Wolfsburg erwischte selbst der zuletzt so starke Mats Hummels keinen guten Tag. Von einem Youssoufa Moukoko ist mit seinen 17 Jahren ohnehin noch keine Konstanz zu erwarten.

Der so oft zitierte Bayern-Block muss es also - vor allem in den Gruppenspielen - richten. Verschärft ausgedrückt: Er muss Deutschland retten und könnte so wichtig wie noch nie werden. "Das war auch die klare Vorstellung und Ansage von Hansi Flick, dass wir und gefälligst in eine gute Verfassung und Form bringen", sagte Goretzka nach dem Kantersieg gegen Bremen dahingehend und verwies auf die kurze Vorbereitung, die das DFB-Team erwartet: "Dieses Mal hat der Bundestrainer nicht die Möglichkeit, mit uns in ein zweiwöchiges Trainingslager zu fahren, sondern ist auf die Arbeit im Verein angewiesen."

FC Bayern: Sechs FCB-Stars müssen bei der WM gesetzt sein

Nur neun Tage hat Flick vom Abreisetag am 14. November, der Montag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der Unterbrechung, bis zum Auftakt gegen Japan. Alles andere als viel Zeit, um seine Mannschaft zu finden - und noch weniger, um formschwache Spieler aus dem Tief zu holen. Es liegt als auch am Bayern-Block, das Team zu tragen und hochzuziehen. Deshalb führt in der Startelf auch an mindestens sechs FCB-Stars kein Weg vorbei.

Neuer ist schmerzfrei und wirkt, als ob er nie gefehlt hätte. Die Zentrale um Kimmich und Goretzka ist aktuell die vielleicht beste der Welt und im Angriff wirbeln Musiala, Sané und vor allem Gnabry um die Wette. Letzterer sei, "egal wo er auf dem Platz steht", brandgefährlich, erklärte Goretzka lächelnd auf die Frage, ob sein Teamkollege nach dessen Dreierpack auch in Katar die Sturmspitze geben könnte.

FC Bayern: FCB-Star die Antwort auf Flicks Stürmer-Frage

Die Position des Stürmers beschäftigt Fußball-Deutschland bereits seit Wochen, die Verletzung von Timo Werner brachte noch mehr Unruhe hinein. Eine weitere Alternative dürfte Havertz sein, der laut Goretzka "mit Sicherheit auch da spielen kann" - und das im DFB-Trikot in der Nations League auch überzeugend tat. Vier Saisontreffer in 18 Pflichtspielen für Chelsea sind allerdings mau. Gnabry hingegen ist der wohl derzeit formstärkste Bayern-Spieler. In seinen vergangenen sieben Startelf-Einsätzen war er an elf Toren (fünf Treffer, sechs Assists) direkt beteiligt.

Imago Images

Nun liegt es am Bayern-Block, die gute Form nach Katar mitzunehmen und gesund zu bleiben - der weiterhin unklare Gesundheitszustand von Müller ist schließlich der einzige Grund, warum Müller aktuell nicht als sicherer Starter im DFB-Team gilt. Angst davor, sich im letzten Spiel gegen Schalke 04 zu verletzen, verspüren die FCB-Stars jedoch nicht.

"Darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.) gesprochen. Es gab eine klare Ansage, dass er es natürlich verstehen kann, wenn das im Hinterkopf ist", sagte Goretzka und stellte klar: "Das ist die völlig falsche Herangehensweise, da stehe ich auch voll dahinter. Es passiert meistens dann etwas, wenn du nicht voll in die Zweikämpfe gehst. Dementsprechend hauen wir uns in jeden Zweikampf rein." Sätze, die den unbändigen Willen seiner Mannschaft unterstreichen - und der auch in Katar entscheidend wird.