FC Bayern: Köln will im Fernduell um den Meistertitel wohl Zwischenstände vom BVB durchgeben

Der FC hält es im Titelkampf dieser Saison im Zweifel mit dem BVB. Zwischenstände aus Dortmund werden daher auch in Köln angezeigt.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen der Bild will der 1. FC Köln beim Duell mit dem FC Bayern München am kommenden Samstag die Zwischenstände vom Parallelspiel zwischen dem BVB und dem 1. FSV Mainz 05 durchgeben. Es wird also keine Rücksicht auf mögliche Rückschläge für den FCB im Fernduell um den Meistertitel genommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollte der BVB gewinnen, wäre ihm der Meistertitel unabhängig vom Ergebnis des FC Bayern nicht mehr zu nehmen. Dortmunder Führungstreffer wären entsprechend Gift für die Ambitionen der Münchener, den Spitzenplatz in der Tabelle der Bundesliga wieder zu übernehmen.

Die Kölner Fans pflegen eine Freundschaft mit dem BVB und würden mögliche Dortmunder Treffer mutmaßlich bejubeln.

