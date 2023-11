FC Bayern: Ex-Keeper Lukas Raeder gibt Karriereende bekannt

Unter Pep Guardiola feierte er sein Bayern-Debüt, jetzt hört Lukas Raeder auf. Dem Fußball bleibt er aber verbunden.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Torhüter des FC Bayern München, Lukas Raeder, hat sein Karriereende im Alter von gerade einmal 29 Jahren bekanntgegeben. "Ich habe mich dazu entschieden, meine Karriere zu beenden", sagte das einstige Keeper-Talent des deutschen Rekordmeisters gegenüber der Sport Bild.

WAS WURDE GESAGT? Raeder weiter: "Viele Torhüter sind in meinem Alter auf ihrem sportlichen Höhepunkt. Aber ich habe am Ende in Duisburg kaum noch gespielt und mir viele Gedanken gemacht, ob ich noch weitermachen möchte." Vor seiner folgenschweren Entscheidungen habe er auch einigen Klubs aus dem Ausland eine Absage erteilt. Ihn habe "nichts hundertprozentig überzeugt und ich habe mich gefragt: Was hält die Welt noch für dich bereit?"

WIE GEHT ES WEITER? In der Zukunft will er seine Erfahrungen im Fußball-Business zur Geltung bringen. "Dadurch, dass ich oft den Klub gewechselt habe und viel herumgekommen bin, kenne ich viele Leute im Fußballgeschäft. Die Kontakte möchte ich nutzen und bin bei der Spieleragentur 'Pro Profil' eingestiegen, die mich früher als Profi auch beraten hat", sagte er und ergänzte: "Außerdem bin ich für eine Finanzberatungsfirma tätig. Ich möchte jungen Menschen bei ihrer Karriere- und Zukunftsplanung helfen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im April 2014 hatte Raeder sein Debüt unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola für den FC Bayern gefeiert, insgesamt kommt er auf drei Spiele für die Münchner. Zuletzt stand er beim MSV Duisburg unter Vertrag.