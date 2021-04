FC Bayern München: Achim Beierlorzer vergleicht Joshua Kimmich mit Cristiano Ronaldo

Achim Beierlorzer mag Joshua Kimmichs Mentalität. Diese sei Vergleich mit der des mehrfachen Weltfußballers Cristiano Ronaldo.

Trainer Achim Beierlorzer (53) hat seinen ehemaligen Spieler Joshua Kimmich (26) in Sachen Einstellung mit Cristiano Ronaldo verglichen. "Ein großer Spieler ist jemand, der selbstkritisch ist und nicht selbstherrlich", sagt Beierlorzer im Gespräch mit Goal und SPOX. Spieler wie Kimmich vom FC Bayern München und Juventus Turins Ronaldo "sind Vorbilder, weil sie nie zufrieden mit sich sind und immer an sich arbeiten".

Beierlorzer trainierte Kimmich in der Rückrunde der Saison 2014/15 bei RB Leipzig. Kimmich war damals vom VfB Stuttgart ausgeliehen und wechselte anschließend für 8,5 Millionen Euro zum FC Bayern. Am Samstag trifft der mittlerweile 26-jährige Mittelfeldspieler beim Spitzenspiel der Bundesliga mit dem FC Bayern auf seinen Ex-Klub Leipzig (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

FC Bayern: Beierlorzer lobt Kimmich

Im Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit Kimmich sagt Beierlorzer: "Wenn ich an den Jo denke, muss ich immer schmunzeln, weil er sich trotz all der Erfolge als Mensch überhaupt nicht verändert hat. Er ist immer noch der gleiche Junge, den schon eine Niederlage im Trainingsspiel fuchsteufelswild macht. Das muss er sich beibehalten."

Nach seinem Engagement in Leipzig trainierte Beierlorzer Jahn Regensburg, den 1. FC Köln und den FSV Mainz 05. Das von Red Bull alimentierte Leipzig stieg 2016 unter Trainer Ralf Rangnick in die Bundesliga auf und etablierte sich direkt in der Spitzengruppe. "So kritisch viele Fußballfans das Projekt RB auch sehen mögen: Es ist aus sportlichem Blickwinkel geradlinig und konsequent", lobt Beierlorzer.