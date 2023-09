FC Bayern München wagt wohl neuen Anlauf bei João Palhinha im Winter-Transferfenster

Der deutsche Rekordmeister lässt bei Palhinha wohl nicht locker.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München möchte das Kapitel João Palhinha offenbar noch nicht ganz schließen. Nach dem gescheiterten Transfer des Portugiesen am Deadline Day plant der deutsche Rekordmeister im Winter-Transferfenster offenbar einen neuen Anlauf beim 28-Jährigen. Das berichtet der Evening Standard.

WAS WURDE GESAGT? "João wäre gerne geblieben. Ich habe nach dem geplatzten Transfer nach 18 Uhr lange mit ihm gesprochen. Er war total traurig. Schauen wir mal: Man sieht sich meistens zweimal im Leben", hatte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen schon im Vorfeld des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Anlauf bei Palhinha angedeutet.

Auch der Bruder des Portugiesen Gonçalo wollte einen Transfer nach München noch nicht abschreiben: "Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern ihn nur verschoben." Ein Transfer im Winter sei natürlich "eine Möglichkeit. João wollte immer nur zu Bayern", schrieb dieser nach dem geplatzten Wechsel auf Instagram.

WAS IST DER HINTERGRUND? Palhinha absolvierte am Deadline Day bereits den Medizincheck in München, bekam vom FC Fulham dann aber keine Freigabe für einen Transfer. Grund dafür war offenbar eine Absage von Manchester Uniteds Scott McTominay, welcher sich gegen einen Wechsel zu den Cottagers entschied.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Palhinhas Vertrag beim FC Fulham ist noch bis 2027 datiert. In der vergangen Saison absolvierte er 40 Pflichtspiele, wobei er vier Tore erzielte. Auch in dieser Spielzeit kommt er schon auf drei Einsätze und einen Treffer.