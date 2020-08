FC Bayern legt wohl Ablösesumme für Javi Martinez fest - Rückkehr zu Athletic Club oder Ribery?

Der Abgang von Bayerns Javi Martinez wird immer wahrscheinlicher. Nun sollen die Münchner die geforderte Ablöse für den Spanier festgelegt haben.

Der und der nun zweimalige Triple-Sieger Javi Martinez gehen höchstwahrscheinlich im Sommer nach acht Jahren getrennte Wege. Der Rekordmeister hat angeblich auch schon konkrete Vorstellungen, wie viel ein interessierter Klub für den 31- Jährigen hinblättern müsste.

Dem kicker zufolge sind die Bayern bereit, Martinez ab einer Ablösesumme von zehn Millionen Euro ziehen zu lassen. Als Interessent gilt sein ehemaliger Klub Athletic Club aus Bilbao. Aufgrund der ungewissen finanziellen Lage durch die Corona-Pandemie ist jedoch nicht klar, ob die Basken die Ablöseforderung erfüllen können.

FC Bayern: Ribery will Martinez wohl nach Florenz locken

Laut dem kicker hat auch die mit Ex-Bayern-Star Franck Ribery gesteigertes Interesse am Spanier. Auch soll an Martinez dran sein, ein Transfer in die gilt aber wohl nur als Notlösung.

Quelle: Imago Images

Martinez kam in dieser Saison nicht über die Reservistenrolle hinaus. Insgesamt kam er nur auf 1015 Pflichtspielminuten. Beim 1:0 im Champions-League-Finale gegen PSG saß er das gesamte Spiel auf der Bank.

Beim ersten Triple der Bayern vor sieben Jahren war Martinez jedoch ein elementarer Baustein und bildete mit Bastian Schweinsteiger eines der besten Sechser-Duos in Europa. Ein Jahr zuvor war Martinez für die damalige Rekordsumme von 40 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt.