Noussair Mazraoui spielte mit Marokko eine überragende WM. Nun steht der Verteidiger des FC Bayern wohl auf dem Zettel von Inter Mailand.

WAS IST PASSIERT? Inter Mailand hat offenbar Noussair Mazraoui vom FC Bayern als möglichen Ersatz für den begehrten Denzel Dumfries auf dem Zettel. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Um den Niederländer Dumfries gibt es schon seit längerem Wechselgerüchte, so soll speziell der FC Chelsea Interesse am 26-Jährigen haben. Inter erwartete im Sommer wohl 50 Millionen Euro als Ablösesumme, nach starken Auftritten bei der WM und dank eines bis 2025 gültigen Vertrags wird der Serie-A-Klub wohl nicht von seinen Forderungen abrücken. Dem Bericht der Gazzetta zu Folge sind die Blues und Manchester United heiß auf Dumfries.

Mazraoui entwickelte sich in der Hinrunde zum Stamm-Rechtsverteidiger bei den Bayern während er bei der WM mit Marokko gute Leistungen als Linksverteidiger zeigte. Inter war wohl schon im Sommer am 25-Jährigen dran, Mazraoui entschied sich da aber für den deutschen Rekordmeister.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nach knapp 17 Jahren in der Jugend und bei den Profis von Ajax Amsterdam wechselte Mazraoui im Sommer 2022 ablösefrei zum FC Bayern München. Er unterzeichnete ein Arbeitspapier, das ihn bis 2026 an den FCB bindet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im Nationalteam Marokkos und auch beim FCB gehört Mazraoui zum Stammpersonal und kam wettbewerbsübergreifend in dieser Saison auf 23 Spiele und drei Vorlagen. Ein Tor blieb ihm bisher vergönnt.