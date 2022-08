50 Millionen Euro! Inter legt wohl Preis für Chelsea-Kandidat Denzel Dumfries fest

Der FC Chelsea ist Medienberichten zufolge an Dumfries interessiert - und müsste offenbar eine stolze Summe für ihn zahlen.

Der FC Chelsea müsste für seinen Wunschtransfer Denzel Dumfries offenbar eine stolze Summe zahlen. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Inter den Rechtsverteidiger nicht für weniger als 50 Millionen Euro ziehen lassen würde.

Ein Grund soll auch die komplizierte Suche nach einem Nachfolger sein, da man zum Serie-A-Saisonbeginn am 13. August einen kompletten Kader zur Verfügung haben möchte.

Inter lehnte 25-Millionen-Euro-Angebot von Chelsea wohl ab

Medienberichten zufolge sollen die Nerazzurri bereits ein erstes Angebot vom FC Chelsea in Höhe von 25 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen abgelehnt haben.

Was das Gehalt angeht, machte Chelsea demnach ein mündliches Angebot: Während der Laufzeit des Fünfjahresvertrags soll Dumfries vier Millionen Euro jährlich plus Boni bekommen.

Dumfries kam in der abgelaufenen Spielzeit auf fünf Tore und fünf Vorlagen in 33 Spielen in der Serie A. Erst vergangenen Sommer wechselte der niederländische Nationalspieler von der PSV Eindhoven für eine Ablösesumme in Höhe von 13,7 Millionen Euro nach Mailand.