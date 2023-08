FC Bayern hat offenbar Fulhams Kenny Tete im Visier

Die Suche nach einem Rechtsverteidiger beim FC Bayern hat offenbar einen neuen Kandidaten aus der Premier League.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger sollen die Bayern einen neuen Spieler im Visier haben: Kenny Tete vom FC Fulham soll im Fokus der Münchner stehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der Sun beobachtet der deutsche Rekordmeister den 27-jährigen Niederländer aktuell.

Klar ist: Der FCB will Pavard erst ziehen lassen, sobald ein Ersatz für den Franzosen da ist. Dementsprechend lang ist die Kandidatenliste: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam) und Thilo Kehrer (West Ham United) wurden zuletzt auch gehandelt.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Name den der FCB wohl von der Liste streichen kann, ist der von Lukas Klostermann: RB Leipzig hat einem Wechsel von Klostermann einen Riegel vorgeschoben, so berichtet Sky. Der deutsche Nationalspieler habe auf der Bayern-Shortlist für eine mögliche Nachfolge des abwanderungswilligen Benjamin Pavard gestanden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 27-jährige Tete kam im Sommer 2020 von Olympique Lyon zum FC Fulham, der 14-fache niederländische Nationalspieler kam in dieser Saison bereits in zwei Premier-League-Partien zum Einsatz und hat an der Craven Cottage noch einen Vertrag bis 2024.