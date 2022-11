FC Bayern München: Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino glaubt nicht an einen Transfer von Harry Kane

Nachdem es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern gab, meldet sich nun ein Ex-Spurs-Trainer zu Wort.

WAS IST PASSIERT? Mauricio Pochettino, ehemaliger Trainer von Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain, hat sich zu einem möglichen Transfer von Spurs-Star Harry Kane zum FC Bayern München geäußert.

WAS WURDE GESAGT? In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der 50-Jährige, dass er nur dann eine Chance auf einen Wechsel nach München sehe, wenn "Kane seine Denkweise geändert haben sollte, was ich weder weiß noch glaube." Pochettino führte aus: "Er ist Engländer und seinem Land sehr verbunden. Er möchte der historische Torjäger der Premier League werden. Das ist sein Ziel", erklärte Pochettino, der bis Sommer noch das Star-Ensemble von PSG trainierte.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder reichlich Spekulationen um einen möglichen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist offenbar sogar dazu bereit, 100 Millionen Euro für den 29-Jährigen hinzulegen. Andererseits könnte der FCB angeblich aber auch Mönchengladbach-Star Marcus Thuram zum Schnäppchenpreis bekommen, um die Lücke im Sturm zu füllen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch in dieser Saison weiß Kane speziell im Liga-Betrieb, wo das Tor steht. Zwölf Tore in 15 Spielen erzielte er in der Premier League, in der Champions League steht er nach sechs Spielen jedoch erst bei einem Treffer.