Das Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Villarreal wird von Fans weltweit mit Spannung erwartet. Am heutigen Mittwoch (06. April 2022) ist es bereits so weit und das Hinspiel in Spanien findet statt. Eine Woche später, am Dienstag, den 12. April, geht es dann im Rückspiel in der Allianz Arena um den Einzug in das Champions-League-Halbfinale.

Doch was viele nicht wissen: Auch das Halbfinale ist bereits ausgelost worden und es ist somit bereits bekannt, welche Gegner den Münchenern im Semifinale drohen würden.

GOAL verrät Euch, auf wen der FC Bayern im Halbfinale bei einem Weiterkommen gegen Villarreal treffen würde.

Champions League: Gegen wen würde der FC Bayern im Halbfinale spielen?

Während das Viertelfinale noch nicht mal Hin- und Rückspiel gesehen hat, stehen der Auslosung sei Dank bereits die möglichen Gegner des FCB oder von Villarreal im Halbfinale fest.

Der Sieger der Viertelfinal-Paarung muss in der Runde der letzten Vier gegen den Sieger des Viertelfinals Benfica Lissabon vs. FC Liverpool ran. Julian Nagelsmann bekommt es also bei einem Weiterkommen gegen Villarreal entweder mit Jürgen Klopp und seiner mit Superstarts gespickten Mannschaft zu tun, oder es geht gegen den Underdog aus Portugal. Das andere Halbfinale bestreiten somit der Sieger der Paarung Manchester City vs. Atletico Madrid und der Sieger von FC Chelsea vs. Real Madrid.

Champions League: Die möglichen Paarungen des Halbfinals im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Hinspiel Datum Rückspiel Manchester City | Atletico Madrid FC Chelsea | Real Madrid 27. April 2022 4. Mai 2022 Benfica | FC Liverpool FC Villarreal | FC Bayern 27. April 2022 4. Mai 2022

Champions League: FC Bayern vs. FC Villarreal - der Überblick

Die Mannschaft von Trainer Unai Emery löste das Ticket für die Runde der letzten Acht als klarer Außenseiter gegen den Favoriten Juventus Turin. Insgesamt konnten die Spanier gegen die Italiener vier Tore erzielen und kassierten nur eines.

Der FC Bayern erzielte gar noch mehr Treffer: Nach zwei Spielen gegen Salzburg standen acht Treffer zu Buche, während man nur zwei kassierte.

In der Geschichte der Champions League gab es dieses Aufeinandertreffen erst zweimal - zuletzt konnten die Münchener unter Jupp Heynckes in der Gruppenphase der Saison 2011/12 zweimal gegen Villarreal gewinnen. In jener Saison sicherte man sich zudem das Finalticket "Dahoam", welches tragisch verloren ging.

Champions League: Die Viertelfinals im Überblick

-Hinspiele:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 5. April 2022 21.00 Uhr Manchester City Atletico Madrid Dienstag, 5. April 2022 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Liverpool Mittwoch, 6. April 2022 21.00 Uhr Chelsea Real Madrid Mittwoch, 6. April 2022 21.00 Uhr FC Villarreal FC Bayern München

-Rückspiele:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 12. April 2022 21.00 Uhr Real Madrid Chelsea Dienstag, 12. April 2022 21.00 Uhr FC Bayern München FC Villarreal Mittwoch, 13. April 2022 21.00 Uhr Atletico Madrid Manchester City Mittwoch, 13. April 2022 21.00 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon

Champions League: So seht Ihr das Viertelfinale zwischen FC Bayern und FC Villarreal live

Um beide Spiele zu sehen, empfiehlt es sich, die Mitgliedschaft bei gleich zwei Sendern zu besitzen: Während das Hinspiel live auf DAZN im STREAM verfolgt werden kann, benötigt Ihr für das Rückspiel Amazon Prime Video.

Als Fußballfan erscheint die Mitgliedschaft bei DAZN fast unumgänglich, denn den Großteil aller Spiele bis hin zum Finale seht Ihr beim Ismaninger Sportsender exklusiv - Amazon gehören nämlich "nur" die Übertragungsrechte für ein Topspiel am Dienstagabend pro Spieltag.

Diese Kosten erwarten Euch auf beiden Plattformen:

DAZN:

Jahresabo 274,99€ oder wahlweise 24,99€ pro Monat

Monatsabo 29,99€ pro Monat (monatlich kündbar)

Amazon:

Jahresabo 69,00€

Monatsabo 7,99€ pro Monat (monatlich kündbar)

kostenloser Probemonat als Neukunde

