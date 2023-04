FC Bayern: Greenkeeper Peter Sauer kommt vom VfL Wolfsburg

Der Rekordmeister stellt sich bei der Rasenpflege neu auf und schnappt sich den Platzwart vom Bundesligarivalen Wolfsburg.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat sich die Dienste von Greenkeeper Peter Sauer vom VfL Wolfsburg gesichert. Der 50-Jährige wird sein Amt beim deutschen Rekordmeister am 1. Mai antreten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sauer ist seit 2015 für die Platzpflege beim VfL Wolfsburg verantwortlich. Seither wurden die Niedersachsen mehrfach von der DFL mit dem Titel "Pitch of the year" ausgezeichnet.

Zuvor hatte er sich um die Grünflächen der TSG Hoffenheim gekümmert. Mit dem erneuten Standortwechsel nach München arbeitet Sauer künftig für seinen Lieblingsverein.

Internationale Bekanntheit erlangte Sauer im vergangenen Jahr, als er im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in den Rasen der Wolfsburger Volkswagen Arena ein Peace-Zeichen in den Rasen mähte. Hinterher hatte es zahlreiche Nachahmer auf der ganzen Welt gegeben.

Die Idee für das Zeichen des Friedens war ihm damals auf dem Sofa gekommen. Kurz zuvor hatte er erfahren, dass das Symbol auf den Eckfahnen angebracht werden soll.

"Als ich das meiner Frau erzählte, fragte sie: Warum machen wir es nicht auch in den Mittelkreis? Das hielt ich für eine klasse Idee, habe sie unserem Geschäftsführer Jörg Schmadtke vorgetragen, der dies sofort unterstützt hat und tätig geworden ist", sagte Sauer im Interview mit dem kicker.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images