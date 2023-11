FC Bayern: Geldregen durch erfolgreiche Champions-League-Gruppenphase

Harry Kane war für die Bayern nicht gerade billig. Da kommen die Millionen aus der Königsklasse gerade recht.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat sich nach vier Siegen in vier Spielen bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dieser Lauf wirkt sich auch ordentlich auf das Konto des deutschen Rekordmeisters aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Informationen der dpa haben sich die Bayern bereits ein Preisgeld von rund 72 Millionen Euro erspielt. Die TV- und Spieltags-Einnahmen kann die Summe auf über 100 Millionen Euro hieven.

Je nach Erfolg könnten die Einnahmen in der Königsklasse noch weiter steigen. Doch schon jetzt können sich die Münchner über den Geldregen freuen, der bereits beinahe den Transfer von Harry Kane gegenfinanziert hat: Der Engländer war im Sommer für 95 Millionen Euro plus Boni an die Isar gekommen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Königsklasse hat der FC Bayern aus vier Gruppenspielen zwölf Punkte geholt (Torverhältnis 11:6), in der Liga belegt man hinter Bayer Leverkusen den zweiten Rang.

Harry Kane bringt es derweil in 15 Einsätzen auf unglaubliche 19 Tore und sieben Vorlagen.