FC Bayern: Einige FCB-Stars vermissen angeblich Handschrift von Thomas Tuchel

In der vergangenen Saison löste Thomas Tuchel Julian Nagelsmann auf der Bayern-Bank ab. Einige Bayern-Stars sehen die Entwicklung wohl kritisch.

WAS IST PASSIERT? Einige Spieler des FC Bayern München sollen mit der Arbeit von Trainer Thomas Tuchel nicht zufrieden sein. Das geht aus einem Bericht der tz hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach werden einige FCB-Stars angeblich ungeduldig, da noch keine klare Handschrift Tuchels zu erkennen sei. Zudem soll ihnen die spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft zu langsam gehen.

Ein weiterer Kritikpunkt laut tz ist Tuchels Kommunikation. Unter anderem soll es den Spielern missfallen, dass der Coach seine Startelf erst wenige Stunden vor Anpfiff bekanntgibt. So fehle die nötige Zeit, sich auf seine Rolle einzustellen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Tuchel lölste beim FC Bayern Ende März 2023 Julian Nagelsmann ab. In Champions League und DFB-Pokal verpasste er daraufhin mit den Münchnern den Titel; in der Bundesliga überholte der FCB am letzten Spieltag noch Borussia Dortmund und wurde erneut Meister.