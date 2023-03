FC Bayern: FC Chelsea nach Vorstoß von Thomas Tuchel wegen Co-Trainer Anthony Barry verstimmt

Bei seiner Vorstellung äußerte Bayerns neuer Cheftrainer Thomas Tuchel einen klaren Wunsch zu seinem Trainerstab. Unklar, ob Chelsea da mitspielt.

WAS IST PASSIERT? Am Samstag wurde Thomas Tuchel offiziell als neuer Trainer des FC Bayern auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt. Dabei äußerte er auch den klaren Wunsch, seinen früheren Co-Trainer von Chelsea, Anthony Barry, mit nach München zu bringen. "Wir hoffen, dass Anthony Barry auch dabei sein wird, er ist aber derzeit noch bei Chelsea", sagte Tuchel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei Chelsea allerdings ist man offenbar nicht von diesem Vorstoß begeistert. Einem Bericht des Daily Telegraph zufolge sollen die Blues verstimmt sein, dass Tuchel das Interesse am Assistenzcoach öffentlich gemacht habe. Eine Anfrage des FCB sei aber bereits eingegangen, heißt es weiter.

Demnach sei Barry (36) durchaus daran interessiert, seinem früheren Chef an die Isar zu folgen, die Bayern haben jedoch noch kein Angebot für eine etwaige Entschädigung für Chelsea abgegeben.

Barry kam bereits unter Tuchels Vorgänger bei den Blues, Frank Lampard, an die Stamford Bridge und steht dort auch unter Graham Potter im Trainerstab. Barry arbeitete zudem für die irische Nationalmannschaft, war im Trainerstab von Roberto Martinez bei Belgien während der WM 2022 und folgte dem Spanier nun zur Nationalmannschaft Portugals.

WIE GEHT ES WEITER? Klar ist dagegen, dass seine langjährigen Weggefährten Arno Michels und Zsolt Löw auch beim FC Bayern Tuchel assistieren werden. Das erste Training Tuchels beim FC Bayern wird allerdings entgegen der ersten Ankündigungen doch nicht am Montag, sondern erst am Dienstag stattfinden. Grund dafür ist, dass Tuchel laut Informationen der Bild am Samstagabend noch nach London geflogen ist, um von dort für ihn wichtige Dokumente zu holen, die er offenbar für die Trainingsarbeit benötigt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images