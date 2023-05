FC Bayern: Fans kritisieren Noussair Mazraoui mit Spruchband

Für einen Kommentar auf Social Media bekommt Noussair Mazraoui von den eigenen Fans eine volle Breitseite ab.

WAS IST PASSIERT? Im Laufe des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig (1:3) haben aktive Fans des FCB den eigenen Spieler Noussair Mazraoui auf einem Spruchband für dessen Solidarisierung mit seinem marokkanischen Landsmann Zakaria Aboukhlal vom FC Toulouse kritisiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Zuge einer Kampagne der französischen Ligue 1 weigerte sich Aboukhlal genau wie weitere Spieler, mit Rückennummern in Regenbogenfarben aufzulaufen. Aboukhlal setzte darüber hinaus ein Statement in den sozialen Medien ab, in dem er seinen Standpunkt "mit persönlichen Überzeugungen" begründete. Mazraoui kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Gott segne dich, Bruder."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mazraoui kam vor der laufenden Saison ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Beim niederländischen Rekordmeister war er in der Jugend ausgebildet worden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In seiner ersten Saison in Deutschland tat sich Mazraoui, auch aufgrund von Verletzungen, schwer. Er kommt auf 18 Einsätze, in denen ihm ein Tor und vier Vorlagen gelangen.