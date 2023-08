FC Bayern: Comeback von Manuel Neuer wohl erst Ende September /Anfang Oktober

Die Verletzung von Manuel Neuer lässt den FC Bayern mit einem Problem auf der Torhüterposition zurück. Nun steht wohl ein Comeback-Zeitpunkt fest.

WAS IST PASSIERT? Die entscheidende Frage in der Torhüterfrage beim FC Bayern ist: Wann kehrt Manuel Neuer zurück zwischen die Pfosten? Laut dem kicker rechnet man beim FCB von einem Comeback Ende September / Anfang Oktober.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 37-Jährige habe sich vergangenen Sonntag noch einem weiteren geplanten Eingriff unterziehen müssen. Um Schmerzen in der Wade in der Wade zu lösen, wurde eine Platte entfernt. Demnach könne Neuer nun wieder ins Aufbautraining einsteigen.

WIE GEHT ES WEITER? Nachdem Transfer von Yann Sommer zu Inter und der Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart stehen die Bayern vor dem Saisonstart mit Sven Ulreich nur mit einem etatmäßigen Torhüter da.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty