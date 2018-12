FC Bayern München liegt im Rennen um Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea vorne, auch der BVB ist interessiert

BVB-Juwel Sancho hat den Schritt von der Insel in die Bundesliga bereits gewagt. Nun will Hudson-Odoi wohl dem Vorbild seines Landsmannes folgen.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern ist nach Informationen von Goal und SPOX an einer Verpflichtung von Chelseas umworbenem Nachwuchstalent Callum Hudson-Odoi interessiert und liegt im Rennen um den Junioren-Nationalspieler vorn.

Zwar hat die Klubführung der Blues dem gebürtigen Londoner bereits ein Angebot über eine Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre angeboten, jedoch zögert Hudson-Odoi derzeit noch aufgrund geringer Einsatzzeiten bei Chelsea.

Bayern München: Hudson-Odoi stammt aus Chelseas Jugend

Ein weiterer Grund für einen möglichen Abgang des 18-Jährigen ist das Chelsea-Interesse an Borussia Dortmunds Christian Pulisic. Eine Verpflichtung des Flügelspielers würde Hudson-Odois Aussichten auf mehr Einsatzminuten im Team von Trainer Maurizio Sarri weiter schmälern. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Im Zuge der Gespräche wegen eines Pulisic-Deals erkundigte sich auch der BVB nach Hudson-Odoi. Allerdings will Chelsea kein Tauschgeschäft.

Hudson-Odoi durchlief sämtliche Jugendabteilung bei Chelsea und gehört derzeit noch dem Kader der U23 an. Für die Profimannschaft absolvierte der 18-Jährige in dieser Saison fünf Pflichtspiele, darunter vier Einsätze in der Europa League sowie die Teilnahme am Community Shield.

Sein Vertrag läuft 2020 aus.