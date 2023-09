"Muss die Liga auf seiner Position dominieren!" FC Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel mit klarer Forderung an Leroy Sané

Leroy Sané zeigte beim FC Bayern einen starken Saisonstart. Trainer Thomas Tuchel ist voll des Lobes und hat eine klare Forderung.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel, Cheftrainer des FC Bayern München, lobte vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach Offensivspieler Leroy Sané, stellte jedoch gleichzeitig eine klare Forderung auf.

WAS WURDE GESAGT? "Leroy ist momentan sehr gut in Form und genießt es, auf dem Platz zu stehen", freute sich Tuchel auf der Pressekonferenz und fügte an: "Er muss nun die Liga auf seiner Position dominieren – Auch in Bezug auf Tore und Vorlagen, er ist kein Talent mehr."

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Vergangenheit gab es immer wieder deutliche Kritik am 27-Jährigen, der zwischenzeitlich auch nicht als unverkäuflich galt. Der FC Barcelona und der FC Liverpool sollen Interesse am 53-fachen deutschen Nationalspieler gehabt haben, der noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag steht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der gute Saisonstart von Sané zeigt sich auch in seinen bisherigen Statistiken: In drei Pflichtspielen erzielte der Flügelspieler zwei Tore und stand in allen Partien in der Startelf.