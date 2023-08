Absage an den FC Barcelona: Leroy Sané will offenbar beim FC Bayern München bleiben

Leroy Sané hat offenbar nicht die Absicht, den FC Bayern München im Sommer zu verlassen. Deshalb sagte er auch einem Topklub ab.

WAS IST PASSIERT? Leroy Sané hat offenbar kein Interesse daran, den FC Bayern München in diesem Sommer zu verlassen. Einem Wechsel zum FC Barcelona, der laut der spanischen Presse Interesse an Sané zeigen soll, schob er laut der Bild-Zeitung einen Riegel vor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wolle sich der Nationalspieler nach seinen durchwachsenen Leistungen in der Vergangenheit in der neuen Spielzeit beim Rekordmeister endlich beweisen.

Deshalb habe er sämtliche Abwerbeversuche anderer Vereine abgeblockt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Im Sommer 2024, wenn Sané in sein letztes Vertragsjahr in München geht, wolle er sich neue Gedanken über seine Zukunft machen.

Dem Bericht zufolge soll Sané ein gutes Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel pflegen. Er selbst verfolgt zudem klare Ziele. "Ich weiß selbst, dass ich das eine oder andere Tor mehr hätte erzielen können vergangene Saison - da kann es keine zwei Meinungen geben", erklärte der 27-Jährige gegenüber der Bild.