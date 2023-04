FC Bayern vs. BVB: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga übernimmt der FC Bayern München durch einen Sieg gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung. So lief das Spitzenspiel.

(SID) Bayern München ist im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Thomas Tuchel mit einer Machtdemonstration zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt.

Knapp eine Woche nach der Trennung von Julian Nagelsmann überrollte der Serienmeister in einem furiosen Spitzenspiel den Erzrivalen Borussia Dortmund mit 4:2 (3:0) und liegt acht Spieltage vor Saisonende wieder zwei Punkte voraus.

Ein Slapstick-Eigentor von Torwart Gregor Kobel (13.), Thomas Müller (18., 23.) und Kingsley Coman (50.) sorgten für den ersten Sieg unter Tuchel - und das ausgerechnet gegen dessen ehemaligen Arbeitgeber. Emre Can (72., Foulelfmeter) und Donyell Malen (90.) verkürzten spät.

Partie FC Bayern München - Borussia Dortmund Anpfiff Samstag, 1. April, 18.30 Uhr Spielstand 4:2 (3:0) Tore 1:0 Kobel (12./Eigentor), 2:0 Müller (18.), 3:0 Müller (23.), 4:0 Coma (50.), 4:1 Can (72./Foulelfmeter), 4:2 Malen (90.) Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka (86. Gravenberch) - Coman (79. Musiala), Davis (79. Cancelo), Sane - Müller, Choupo-Moting (69. Mane) Aufstellung BVB Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck (43. Hummels), Ryerson (46. Özcan) - Can, Bellingham, Gueirreo, Brandt (46. Malen), Reus (61. Dahoud) - Haller (61. Moukoko) Gelbe Karten Upamecano (64.), Can (12.)

90.+3. | Dortmund hält sich weiterhin in der gegnerischen Hälfte auf. In dieser Nachspielzeit verteidigen die Hausherren nur noch.

90.+1. | Inzwischen ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Es gibt noch vier Minuten obendrauf.

90. | Tooooor! FC Bayern München - BORUSSIA DORTMUND 4:2. Nun sucht Donyell Malen auf links den Weg in die Box, initiiert dort den Doppelpass mit Raphael Guerreiro. Mit dem rechten Fuß bringt Malen die Kugel aufs Tor. Das Ding springt ins lange Eck. In der Nähe steht Youssoufa Moukoko im Abseits, der zuckt auch kurz in Richtung Ball. Das aber winken letztlich alle Unparteiischen durch. Das dritte Saisontor von Malen findet Anerkennung.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 4:2 | Torschütze: Malen

87. | Auf der Gegenseite ist es weiter Donyell Malen, der die Schussbilanz des BVB aufzupolieren versucht. Gefährlich aber ist auch dieser Distanzschuss mit dem rechten Fuß nicht, der Yann Sommer nicht zum Eingreifen zwingt.

86. | Nun hat Leon Goretzka sein Tagwerk verrichtet. Für die Schlussminuten übernimmt Ryan Gravenberch. Mit den Spielerwechseln sind wir für heute durch.

85. | Serge Gnabry wird von Joshua Kimmich steil geschickt, geht auf und davon, hebt den Ball mit dem rechten Fuß über Gregor Kobel hinweg ins Tor. Dann ertönt der Abseitspfiff, der Treffer zählt nicht.

83. | Abermals lädt Gregor Kobel den Gegner ein. Sein Ball landet direkt bei einem Münchener. Dieser bedient Jamal Musiala, der sind von links in den Strafraum bewegt, lange zögert, um nach der Lücke für den Rechtsschuss zu suchen. Jetzt macht das Kobel gut und blockt letztlich den Schuss auch ab.

79. | Beim Gastgeber stehen zwei weitere frische Kräfte bereit. Jetzt räumt Alphonso Davies das Feld zugunsten von Joao Cancelo. Ferner wird Kingsley Coman durch Jamal Musiala ersetzt.

76. | Noch immer verzeichnen die Dortmunder insgesamt etwas mehr Ballbesitz. Dafür erweisen sich die Münchener nach wie vor als zweikampfstärker. Bei den Torschüssen hat der FC Bayern ganz klar die Nase vorn (15:7).

74. | Der Ehrentreffer verleiht den Gäste ein wenig Rückenwind. Die Borussen versuchen es weiter, wollen einfach nicht aufgeben. Aber natürlich bleibt das hier dennoch eine Mammutaufgabe.

72. | Tooooor! FC Bayern München - BORUSSIA DORTMUND 4:1. Um den Foulelfmeter kümmert sich Emre Can. Der ehemalige Bayern-Spieler visiert mit dem rechten Fuß das linke Eck an. Zwar riecht Yann Sommer den Braten, doch der Schuss hat zu viel Druck, da gibt es nichts zu halten. Can markiert seinen zweiten Saisontreffer in der Bundesliga.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 4:1 | Torschütze: Can

72. | Elfmeter für Borussia Dortmund! Links in der Box führt Jude Bellingham den Ball. Ungeschickt und plump geht Serge Gnabry zu Werke, trifft den Dortmunder am rechten Unterschenkel. Das ist ein klares Foul.

69. | Erstmals greift Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern aktiv ins Geschehen ein. Anstelle von Eric Maxim Choupo-Moting darf sich ab sofort Sadio Mane zeigen.

67. | Tapfer versucht es Dortmund weiter. Zumindest gibt es jetzt ein paar Abschlussversuche der Gäste - so wie diesen von Donyell Malen. An Yann Sommer jedoch führt kein Weg vorbei.

64. | Wegen eines Fouls an Jude Bellingham kassiert Dayot Upamecano seine fünfte Gelbe Karte und wird am kommenden Bundesligaspieltag gesperrt fehlen.

63. | Wiederholt setzen die Hausherren Eric Maxim Choupo-Moting im Strafraum in Szene. Irgendwie bekommt der Angreifer die Kugel an Gregor Kobel vorbei. Im Torraum sind aber zwei Dortmunder Verteidiger zur Stelle und können den Ball wegräumen.

61. | Aufseiten der Gäste verlässt Sebastien Haller den Rasen, den dafür Youssoufa Moukoko betritt. Und anstelle von Marco Reus spielt nun Mahmoud Dahoud. Während Thomas Tuchel noch überhaupt nicht gewechselt hat, schöpft Edin Terzic seine Möglichkeiten bereits komplett aus.

60. Wieder tritt Eric Maxim Choupo-Moting in der Box in Erscheinung - abermals unter Abseitsverdacht. Diesmal rutscht die Kugel ohnehin rechts an der Kiste vorbei.

59. | Erneut zappelt der Ball im Netz hinter Gregor Kobel. Diesmal hat der BVB Glück, denn Eric Maxim Choupo-Moting steht bei seiner technisch starken Aktion im Abseits. Die Ballannahme mit dem Rücken zum Tor und der Rechtsschuss aus der Drehung und etwa zehn Metern wird nicht mit einem Tor belohnt.

55. | Natürlich müssen wir die verbleibende Zeit noch irgendwie sinnvoll nutzen. Daher stecken die Borussen auch nicht auf, versuchen unverdrossen weiter, hier irgendetwas auf die Beine zu stellen.

52. | Damit dürfte der Drops gelutscht sein. Der Rekordmeister hat früh im zweiten Durchgang nachgelegt und dem BVB damit vermutlich die letzte Hoffnung genommen. Woraus sollen die Schwarz-Gelben jetzt noch Zuversicht ziehen? Solange es kein Erfolgserlebnis gibt, wird das ohnehin nicht funktionieren.

50. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 4:0. Kingsley Coman selbst leitet aus der eigenen Hälfte mit einem Flankenwechsel auf Leroy Sane den Angriff ein und macht sich dann auf den Weg nach vorn. Sane führt in aller Ruhe den Ball, orientiert sich und spielt dann den perfekten Pass in den Lauf von Coman. Der Franzose rutscht in die Hereingabe, befördert den Ball mit dem linken Fuß aus etwa sechs Metern unten ins linke Eck und markiert seinen sechsten Saisontreffer in der Bundesliga.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 4:0 | Torschütze: Coman

50. | Nach wie vor darf der BVB mit freundlicher Genehmigung der Hausherren den Ball haben - so lange die Dortmunder damit weiterhin nichts anzufangen wissen. Dann aber spielt Marius Wolf von rechts flach in den Sechzehner. Sebastien Haller geht nicht entschlossen genug hin, tippt nur leicht mit der Fußspitze gegen den Ball. Da muss mehr rauskommen.

48. | Nach einem Zweikampf mit Leon Goretzka bleibt Sebastien Haller an der Mittellinie liegen, hat Schmerzen. Letztlich gelingt es dem Angreifer, ohne medizinische Hilfe wieder auf die Beine zu kommen.

46. | Edin Terzic tauscht zur Pause doppelt. Julian Ryerson bleibt in der Kabine, wird durch Salih Özcan ersetzt. Auch Julian Brandt kehrt nicht zurück. Dafür spielt fortan Donyell Malen.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder in der Allianz Arena.

Halbzeit | Nach 45 Minuten führt der FC Bayern München im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund mit 3:0. Dabei hatten die Gäste mutig begonnen und hatten insgesamt sogar etwas mehr Ballbesitz. Anzufangen wusste der BVB mit dem Ball wenig. Stattdessen erlaubten sich die Schwarz-Gelben böse Schnitzer. Den Anfang machte Gregor Kobel, der bei seinem Comeback nach Verletzung einen gebrauchten Tag erwischte. Bei seinem Luftloch berührte der Keeper den Ball noch leicht und bekam als doppelte Bestrafung hier auch noch ein Eigentor aufgebrummt. Über eine Standardsituation erhöhte der Rekordmeister. Und auch der zweite Treffer von Thomas Müller entsprang einem individuellen Fehler der Dortmunder - in diesem Fall von Julian Ryerson.

45.+2. | Leon Goretzka schickt Kingsley Coman steil. Der Franzose bittet im Strafraum Gregor Kobel zum Tanz, ist fast vorbei, rutscht dann leicht aus und bleibt im Rasen hängen. Coman kommt zu Fall und verpasst das 4:0. Die Überprüfung einer eventuellen Abseitsposition erübrigt sich damit.

45.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

44. | Dann geht Nico Schlotterbeck verletzt vom Platz. Als Ersatz steht Mats Hummels bereit.

43. | Zunächst eilen zwei Dortmunder Betreuer auf den Platz, können aber nichts mehr retten. Nach wie vor ist die Partie unterbrochen.

42. | Nico Schlotterbeck sitzt im Mittelkreis. Der Nationalspieler hatte sich vor ein paar Minuten bei einem Offensivausflug an den hinteren Oberschenkel gegriffen. Offenbar geht es jetzt nicht weiter.

40. | Benjamin Pavard spielt von der Mittellinie. Diesmal soll Eric Maxim Choupo-Moting gefunden werden. Erneut ist Gregor Kobel wie vor dem ersten Tor außerhalb seiner Box am Werk, trifft den Ball mit dem rechten Fuß aber diesmal sauber.

39. | Jetzt tragen die Gäste mal einen etwas durchdachteren Angriff vor. Julian Ryerson flankt letztlich von links. Julian Brandt holt sich den Kopfball, erwischt den aber nicht fest genug, um die Kugel Richtung Tor bringen zu können.

36. | Inzwischen dosiert der FC Bayern seinen Einsatz, ist nicht mehr dauerhaft mit der hohen Schlagzahl unterwegs. Bei diesem Spielstand ist das allemal genug, da muss man sich kein Bein mehr ausreißen.

34. | In der Tat gelangen die Borussen jetzt links in die Box. Dort geht Julian Ryerson überhastet zu Werke. Ist das eine Flanke oder ein Torschuss? Die Kugel fliegt weit am Tor von Yann Sommer vorbei.

33. | Das Bemühen lässt sich den Schwarz-Gelben nicht absprechen. Der Vizemeister der vergangenen Saison möchte sich über gute Aktionen zurückarbeiten. Das aber ist ein sehr langer Weg.

31. | Natürlich sind die Westfalen beeindruckt. Der eine oder andere Gästespieler hat gewaltig zu kauen. Das Selbstvertrauen aus der Serie der langen Unbesiegbarkeit scheint wie weggeblasen

27. | Und die Gastgeber haben offenbar nicht genug. Zwar verzeichnet Dortmund offiziell etwas mehr Ballbesitz, doch die Münchener sind um so vieles zielstrebiger. Da droht den Gästen noch weiteres Ungemach.

25. | Gnadenlos nutzt der Rekordmeister hier beinahe jede Torchance und vergoldet zügig den Einstand des neuen Trainers Thomas Tuchel. Und die Borussen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, die kommen mit dem Zählen der Gegentore nicht nach.

23. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 3:0. Früh wird der BVB unter Druck gesetzt. So erobern die Hausherren den Ball. Leory Sane feuert aus der zweiten Reihe. Den gefährlichen Linksschuss lässt Gregor Kobel nach vorn prallen. Thomas Müller ist zur Stelle, staubt ab. Clever schiebt dieser den Ball mit dem linken Fuß rechts am Keeper vorbei ins rechte Eck und schnürt den Doppelpack.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 3:0 | Torschütze: Müller

20. | Nach einem Zuspiel von Leon Goretzka versucht sich Kingsley Coman aus der Distanz. Der Rechtsschuss verfehlt das Tor.

18. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 2:0. Die fällige Ecke von der rechten Seite bringt Joshua Kimmich hoch herein. Nahe des Elfmeterpunktes schraubt sich Matthijs de Ligt zum Kopfball hoch. Im Torraum und auf Höhe des zweiten Pfostens lenkt Thomas Müller die Kugel mit dem Knie oder Oberschenkel ins Tor. Für den kapitän ist das der fünfte Saisontreffer in der Bundesliga.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 2:0 | Torschütze: Müller

17. | Mittig von der Strafraumgrenze zieht Leon Goretzka ab. Der abgefälschte Ball fliegt knapp rechts an der Kiste vorbei. Nico Schlotterbeck ist da zuletzt dran, was zu einer Ecke führt.

15. | Hat da vielleicht die fehlende Spielpraxis von Gregor Kobel Einfluss gehabt? Der Torwart gibt ja heute sein Comeback nach Verletzung. In jedem Fall wirft den BVB dieser Fehler zurück.

13. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 1:0. Aus der eigenen Hälfte spielt Dayot Upamecano den langen Ball. Unnötigerweise verlässt Gregor Kobel seinen Strafraum, haut mit dem rechten Fuß nahezu komplett an der Kugel vorbei. Leroy Sane lässt das Spielgerät ins Tor trudeln, geht nicht mehr ran, um eine eventuelle Abseitsposition nicht aktiv werden zu lassen. Welch ein Fehler des Dortmunder Keepers, der da noch leicht am Ball war und als auch noch als Eigentor angerechnet bekommt.

TOOOR! FC Bayern vs. BVB 1:0 | Torschütze: Upamecano

12. | Am Mittelkreis grätscht Emre Can in den Zweikampf mit Joshua Kimmich und kommt zu spät. Marco Fritz greift sofort durch und zückt Gelb.

FC Bayern vs. BVB im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

10. | Über halbrechts nähert sich Thomas Müller mit dem Ball am Fuß dem Strafraum, spielt dann quer auf Alphonso Davies. Dieser legt sich die Kugel auf den schwächeren rechten Fuß und bemüht sich um einen ersten Torschuss der Hausherren. Der aber verkommt zu einem Schüsschen, wird von den Statistikern aber sicherlich dennoch gezählt.

7. | Dann kombinieren sich die Schwarz-Gelben rechts in den Sechzehner und setzen Marco Reus in Szene. Dessen Rechtsschuss blockt Matthijs de Ligt mit einer seiner unwiderstehlichen Grätschen ab. Die nachfolgende Ecke bringt nichts ein.

6. | Dortmund möchte weiter dagegenhalten, verlagert das Geschehen auf die linke Seite. Von dort flankt Raphael Guerreiro. Dieser Ball gerät zu steil. Yann Sommer ist zur Stelle und greift ohne Mühe zu.

5. | Jetzt gibt es erste intensivere Duelle Mann gegen Mann, wobei Fouls natürlich nicht ausbleiben. Der Meister ist bemüht, das Geschehen in den Griff zu bekommen.

3. | Nun setzten die Hausherren einen ersten zaghaften Akzent. Doch Eric Maxim Choupo-Moting wird nahe des Sechzehners von Niklas Süle routiniert vom Ball ferngehalten.

1. | Frühzeitig stellen die Borussen unter Beweis, dass sie sich hier nicht verstecken wollen. Der BVB erarbeitet sich gleich den ersten Eckstoß, um den sich Raphael Guerreiro auf der linken Seite kümmert. Gefährlich aber wird das noch nicht.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im regnerischen Fröttmaning. Bei neun Grad stoßen die Gäste an. Die Allianz Arena ist natürlich mit 75.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Marco Fritz. Der 45-jährige ehemalige FIFA-Referee baut auf die Unterstützung seiner Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Als Vierter Offizieller fungiert Frank Willenborg. Mit der Videoüberwachung wurden Benjamin Brand und Thorsten Schiffner betraut.

vor Beginn | In der Hinrundenpartie vom 9. Spieltag wurden die Punkte beim 2:2 im Signal Iduna Park geteilt. Damit ist der Rekordmeister in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen, denn zuvor gab es sieben Siege in Serie. Seinen letzten Dreier fuhr BVB im November 2018 ein - durch ein 3:2 auf westfälischer Wiese. In München haben die Dortmunder letztmals im April 2014 gewonnen (0:3). Abseits der Bundesliga triumphierte die Borussia in der Allianz Arena allerdings auch drei Jahre später in einem Pokalhalbfinale (2:3).

vor Beginn | Doch der Blick auf die Rückrundentabelle zeigt, dass die aktuelle Verfassung des FC Bayern nicht für ganz vorn reicht. Dort ist der formstarke BVB sechs Zähler voraus. Nehmen wir das Scheitern im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea aus, sind die Schwarz-Gelben in diesem Kalenderjahr national noch ungeschlagen. Elf Pflichtspiele ist diese Serie inzwischen lang und umfasst zehn Siege. Einzig im Revierderby auf Schalke blieben Punkte liegen (2:2). Die letzte Niederlage geht auf Mitte November und ein 2:4 in Mönchengladbach zurück. Tabellenführung in der Bundesliga und Viertelfinale im Pokal - für die Borussen ist in dieser Saison noch einiges drin.

vor Beginn | Obwohl der FC Bayern mit lediglich drei Saisonniederlagen, 72 erzielten Toren und 27 Gegentreffern die Maßstäbe in der Bundesliga setzt, ging der Platz an der Sonne zuletzt durch die 1:2-Pleite in Leverkusen verloren. Insbesondere die Sieglosphasen im September und Januar mit vier bzw. drei Unentschieden in Folge kosteten wertvolle Punkte. Zu Hause ist der Rekordmeister noch gänzlich ungeschlagen, kassierte die letzte Heimniederlage vor knapp 15 Monaten gegen Borussia Mönchengladbach (1:2). Zudem stehen die Münchener im Viertelfinale von Champions League und DFB-Pokal, hier wird also auf sehr hohem Niveau gejammert.

vor Beginn | Oftmals ist vom deutschen Clasico die Rede, wenn München und Dortmund aufeinandertreffen. Auf den Begriff Gipfeltreffen können wir uns gewiss auch einigen. In jedem Fall handelt es sich in der aktuellen Situation unbestritten um ein absolutes Spitzenspiel, welches richtungsweisend im Kampf um die Meisterschaft sein könnte. Der Zweite hat den Ersten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegt gerade ein Punkt. Wer gewinnt, hat die Tabellenführung.

vor Beginn | Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 6:1 gegen Köln drei Umstellungen. Torwart Gregor Kobel und Julian Brandt sind wieder fit, Emre Can hat seine Gelbsperre abgesessen. Das Trio spielt somit von Beginn an. Dafür räumen Keeper Alexander Meyer, Mahmoud Dahoud und Donyell Malen (alle Bank) ihre Plätze in der Dortmunder Anfangsformation.

vor Beginn | Für Borussia Dortmund stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham - Guerreiro, Brandt, Reus - Haller.

vor Beginn | Der neue Trainer nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor der Länderspielpause in Leverkusen zwei Veränderungen vor. Anstelle von Joao Cancelo und Sadio Mane (beide Bank) rutschen Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting in die Münchner Startelf.

vor Beginn | Während der Länderspielpause trug sich Unerwartetes zu an der Säbener Straße. Julian Nagelsmann wurde trotz dreier Titelchancen überraschend entlassen, die Vereinsbosse sahen die Ziele gefährdet und nutzten die Gelegenheit, den verfügbaren Thomas Tuchel zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2025 auszustatten. Der ehemalige Dortmunder Coach hat bei Paris Saint-Germain und als Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea in den vergangenen Jahren internationales Renommee gesammelt und passt natürlich perfekt ins Anforderungsprofil des Rekordmeisters.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst der Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, Sane, Davies - Müller, Choupo-Moting.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, Davies, L. Sané - T. Müller, Choupo-Moting

Das ist die Aufstellung des BVB:

Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus - Haller

FC Bayern vs. BVB heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Bundesliga-Kracher

Tuchels brisante Premiere: "Es muss ja klappen"

Mehr Brisanz geht kaum: Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel steht bei seiner mit Spannung erwarteten Premiere im Liga-Gipfel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund gleich vor einer riesigen Herausforderung.

Vor seiner brisanten Premiere als Trainer beim FC Bayern erinnerte sich Thomas Tuchel mit viel Freude an seine "glorreiche Karriere" beim FC Englischer Garten in der Royal Bavarian League. Da habe er sich sogar "einmal selbst ausgewechselt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin der Hemmschuh", sagte der 49-Jährige am Freitag mit einem breiten Grinsen.

Beim deutschen Rekordmeister soll Tuchel nicht der Hemmschuh sein - im Gegenteil. Nach der überraschenden Entlassung von Julian Nagelsmann gilt er als großer Hoffnungsträger der Bayern im Kampf um das begehrte Triple. Dass es für Tuchel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gleich mit dem Liga-Gipfel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund losgeht, macht die Sache nur noch spannender.

Tuchel ist sich der riesigen Herausforderung bewusst. "Es sind extrem wichtige Wochen. Die Luft wird dünn im April und Mai. Es entsteht ein großer Druck und ein hoher Anspruch in so einem Klub", sagte Tuchel im überfüllten Presseraum an der Säbener Straße.

Aber Tuchel machte gleich einmal deutlich, dass er "viel Bock" auf die schwierige Aufgabe habe. "Man muss das als Herausforderung sehen. Jeder hat hier diesen Anspruch - ich auch", betonte er. Er spüre "diese große Vorfreude, diese positive Energie".

Viel Energie benötigte er seit seinem Amtsantritt am vergangenen Samstag auch. Es habe sich "angefühlt", verriet Tuchel, "wie ein Monat Arbeit". Sein Tagesablauf: "Work, eat, sleep, repeat." Denn: "Es muss ja klappen." Das Topduell gegen den BVB, der als Tabellenführer einen Punkt vor den Bayern liegt, habe "Signalwirkung. Wir hatten extrem wenig Zeit. Die Messlatte liegt hoch." Das sieht auch Thomas Müller so: "Wir müssen gewinnen, da gibt es nicht viel Spielraum."

Es steht vor den Wochen der Wahrheit mit dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City so viel auf dem Spiel für die Bayern und Tuchel. Die Fallhöhe ist enorm, der Druck in München nach turbulenten Tagen noch einmal gestiegen. Bei einer Niederlage ist die elfte Meisterschaft in Serie in höchster Gefahr.

Deshalb werden am Samstag bei der Übertragung in knapp 200 Länder alle Augen auf Tuchel gerichtet sein. Kann er die Bayern stabilisieren? Wie geht er mit den Launen der Stars um? Welche Taktik wählt er? Verraten wollte er dazu am Freitag nichts.

Er wolle seine Stars aber "keinesfalls überfrachten" und Dinge "totreden". Er hoffe schlicht, "dass die Mannschaft ihre unglaubliche Wucht entwickeln kann. Ohne Emotionalität wird es nicht funktionieren." Dabei liege der Fokus, unterstrich der neue Coach, "nur auf uns". Deshalb verspüre Tuchel auch wenig Lust, seine Vergangenheit in Dortmund "umzurühren".

Auch der BVB wollte das Thema nicht zu hoch hängen. "Ich glaube nicht, dass die Trainerpersonalie dieses Spiel unbedingt so richtig tangiert. Es ist kein Spiel gegen Thomas Tuchel", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

So oder so: Tuchel trifft auf eine selbstbewusste Borussia. An die jüngsten acht Liga-Niederlagen bei den Bayern mit zum Teil deutlichen Klatschen und 6:33 (!) Toren mag keiner mehr denken. Der BVB komme vielmehr "mit einer großen Euphorie. Wir haben eine riesige Chance, zu gewinnen und ein Zeichen zu setzen", sagte Trainer Edin Terzic.

Allerdings erschwere der Münchner Trainerwechsel die Vorbereitung erheblich, fügte er an. Man wisse nicht genau, "ob Thomas Tuchel an Julian Nagelsmann anknüpft oder eine komplett neue Idee einbringt".

Man lasse das "noch reifen", sagte Tuchel. Es werde auf jeden Fall "eine sehr unfaire Aufstellung, weil die Eindrücke fehlen. Ich habe wenig Argumente, jemanden spielen oder draußen zu lassen." Es gibt eben bei den Bayern keinen Hemmschuh wie beim FC Englischer Garten.

(Quelle: SID)

