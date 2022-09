FC Bayern: Bouna Sarr muss sich wohl Operation unterziehen - WM-Aus droht

Bouna Sarr muss sich wohl einer Operation unterziehen. Deshalb droht der Sengalese die Bundesliga-Hinrunde und auch die WM 2022 zu verpassen.

Nächste schlechte Nachricht für Bouna Sarr: Nach Informationen der L’Équipe wird sich der Abwehrspieler des FC Bayern München am Dienstag einer Operation an der Patellasehne unterziehen. Der Senegalese hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Problemen im Knie zu kämpfen, diese sollen durch die Operation nun behoben werden.

Wie die französische Zeitung weiter berichtet, soll Sarr erst 2023 wieder einsatzbereit sein. Das bedeutet zum einen, dass der 30-Jährige dem FC Bayern die komplette Hinrunde fehlen wird, zum anderen muss er seine Teilnahme an der WM in Katar wohl abschreiben.

Bouna Sarr beim FC Bayern außen vor

Sarr kam 2020 von Olympique Marseille zum FCB. Für ihn zahlten die Münchener damals acht Millionen Euro, doch ein Erfolg wurde der Transfer nicht. In der vergangenen Saison kam er nur auf insgesamt 59 Bundesliga-Minuten, da er zum einen mit besagten Patellasehnenproblemen kämpfte und zum anderen mit dem Senegal am Afrika-Cup teilnahm und diesen gewann.

In dieser Saison wurde Sarr von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann noch in keinem Pflichtspiel eingesetzt.