Verstärkung für das Mittelfeld? FC Bayern beschäftigt sich wohl mit spanischem Nationalspieler

Bayern sucht bekanntlich weiterhin nach einem neuen Mann für die Mittelfeldzentrale. Dabei soll auch ein spanischer Nationalspieler Thema sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Aleix García, Mittelfeldspieler des FC Girona. Das wird im Sport1-Podcast "Die Bayern-Woche" berichtet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach halten die Verantwortlichen der Bayern García für einen sehr interessanten Spieler. Zudem habe man beim FCB mehrere Akteure von Girona, aktuell sensationell Tabellenzweiter in Spaniens LaLiga, im Auge. Konkret wird dabei jedoch nur Arnau Martínez genannt, der ohnehin schon seit einigen Tagen beim deutschen Rekordmeister gehandelt wird.

García indes steht in Girona noch bis 2026 unter Vertrag. Der 26-Jährige kann im Mittelfeldzentrum als Sechser, Achter oder auch als Zehner agieren, ist absoluter Leistungsträger beim spanischen Überraschungsteam.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In allen 15 Spielen der bisherigen LaLiga-Saison stand García in der Startelf, dabei gelangen ihm drei Tore und vier Assists. Für seine starken Leistungen im Klub wurde er im November mit der erstmaligen Nominierung für Spaniens A-Nationalmannschaft belohnt, im EM-Qualifikationsspiel auf Zypern (3:1) feierte er sein Länderspiel-Debüt.

García war als 18-Jähriger vom FC Villarreal zu Manchester City gewechselt und stand fünf Jahre bei dem englischen Topklub unter Vertrag. In drei jener fünf Jahre war er jedoch verliehen (unter anderem an Girona) und kam so lediglich auf neun Pflichtspieleinsätze (ein Tor) für City.

2020 verließ García Manchester dann zunächst in Richtung Rumänien zu Dinamo Bukarest, einige Monate später zog er weiter zu SD Eibar (damals noch erste Liga in Spanien). Seit Sommer 2021 steht er nun fest bei Girona unter Vertrag.