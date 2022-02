Ex-Barca-Sportdirektor spricht über Bayern-Interesse an Pedri

Ramon Planes, ehemaliger Sportdirektor des FC Barcelona, war vom einstigen Bayern-Interesse an Top-Talent Pedri erstaunt. "Es hat mich überrascht, dass die Bayern ernsthaftes und formelles Interesse an Pedri hatten, ohne ihn kaum gesehen zu haben. Es ist ein klarer Beweis dafür, dass sie in ihrer Scouting-Abteilung wirklich gute Arbeit leisten", sagte der Spanier im Gespräch mit Radio Marca.

Der Zeitpunkt, zu dem die Münchner die Katalanen im Sommer 2020 kontaktierten, war gar ein kurioser, wie Planes nun enthüllte: "Sie haben uns ihr Interesse zwei Tage nach dem 8:2 in Lissabon mitgeteilt. Wir haben ihnen gesagt, dass es keine Chance gibt." Bei besagtem 8:2 im Viertelfinale der Champions League brachten die Münchner Barca eine der schlimmsten Pleiten der jüngeren Vergangenheit bei.

FC Barcelona: Pedri steht bis 2026 unter Vertrag

Xavi, aktueller Trainer der Blaugrana, hat auf Pedri bereits Loblieder gesungen. Die Barca-Legende sieht den 19-jährigen Mittelfeldspieler als besten Spieler auf dessen Position. Ramon Planes sieht es ähnlich.

"Da stimme ich zu. Xavi und Iniesta waren Spitzenspieler, aber Pedris Leistungen sind für sein Alter unglaublich und er hat eine gigantische Zukunft vor sich. Seine Fußballintelligenz ist für sehr wenige Spieler erreichbar", machte Planes deutlich.

Pedri verfügt nach einer Verlängerung im vergangenen Herbst bei den Katalanen über einen bis 2026 gültigen Vertrag. In der laufenden Saison kommt der 19-Jährige auf lediglich elf Pflichtspiele, da ihn diverse Verletzungen zurückwarfen. Zuletzt konnte er aber beim 4:1-Auswärtssieg in Valencia mit einem Traumtor auf sich aufmerksam machen.