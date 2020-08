FC Bayern: Die Aufstellung gegen den FC Barcelona in der Champions League

Im Viertelfinale der Champions League wartet mit dem FC Barcelona ein harter Brocken auf den FC Bayern. Wir sagen Euch die jeweiligen Aufstellungen.

Es ist für viele Beobachter die interessanteste Begegnung im diesjährigen Viertelfinale: In der messen sich am Freitag der und der (21 Uhr im LIVE-TICKER). Doch die Austragung der verbleibenden Duelle erfolgt in dieser Saison in einem neuen Modus: Anstatt Hin- und Rückspiel bleibt den Mannschaften lediglich eine Partie, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Welcher der beiden Vereine kann mit dieser Ausgangssituation besser umgehen?

Im Achtelfinale feierte der FC Bayern ein ungefährdetes 4:1 gegen den , nachdem der deutsche Rekordmeister bereits das erste Aufeinandertreffen vor einem halben Jahr mit 3:0 gewonnen hatte. Der FC Barcelona besiegte die SSC Napoli nach einem Unentschieden (1:1) im Stadio San Paolo im Rückspiel mit 3:1, war jedoch wie in den vorherigen Saisonspielen erneut von einer starken Leistung von Lionel Messi abhängig. Heute kommt es somit zur Begegnung von zwei der stärksten Teams der Champions League.

Im Viertelfinale ist der FC Bayern am Freitag gegen den FC Barcelona gefordert. Goal verrät Euch, mit welcher Aufstellung beide Mannschaften diese Aufgabe angehen werden. Zudem sagen wir Euch, wie die beiden Teams zuletzt in der Champions League und in den vergangenen Duellen aufgelaufen sind.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen den FC Barcelona in der Champions League

Der FC Bayern kann am Freitag sowohl auf Jerome Boateng als auch Kingsley Coman setzen. Die beiden Spieler haben seit Montag an den Trainingseinheiten des deutschen Rekordmeisters teilgenommen und werden Trainer Hansi Flick somit gegen den FC Barcelona zur Verfügung stehen.

Coman hatte die Begegnung mit Chelsea wegen muskulärer Probleme verpasst. Bei Boateng, der sich bei einer Rettungsaktion ohne gegnerische Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzt hatte und nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt werden musste, hat der Verein schon am Samstag Entwarnung gegeben. Auch die Tatsache, dass Alphonso Davies am Mittwoch wegen Problemen an den Adduktoren im Training gefehlt hatte, bezeichnete Flick als reine Vorsichtsmaßnahme.

Die Hoffnungen auf einen Einsatz von Benjamin Pavard haben sich dagegen zerschlagen: "Für dieses Spiel steht er nicht zur Verfügung", sagte Flick bei der Pressekonferenz am Donnerstag. In einem möglichen Halbfinale könnte der Rechtsverteidiger dem FC Bayern aber möglicherweise helfen: "Benjamin hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", sagte Flick vor dem Viertelfinale in der Champions League.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

mögliche Einwechselspieler: Ulreich, Hoffmann, Süle, Hernandez, Odriozola, Arrey-Mbi, Martinez, Cuisance, Tolisso, Coutinho, Musiala, Perisic, Zirkzee, Tillman

Ulreich, Hoffmann, Süle, Hernandez, Odriozola, Arrey-Mbi, Martinez, Cuisance, Tolisso, Coutinho, Musiala, Perisic, Zirkzee, Tillman bestätigte Ausfälle: Pavard (Bänderverletzung)

FC Barcelona vs. FC Bayern heute: Die voraussichtliche Aufstellung von Barca

Der FC Barcelona wird am Freitag offenbar mit einigen Änderungen im Vergleich zum 3:1 gegen Napoli beginnen. Wie die katalanischen Zeitungen Mundo Deportivo und Sport berichten, wird Trainer Quique Setien gegen den FC Bayern auf ein 4-4-2-System setzen.

Demnach plane der spanische Verein, mit zwei statt drei Offensivspielern und einem gestärkten Mittelfeld aufzulaufen, in dem Arturo Vidal und Sergio Busquets eine zentrale Rolle spielen sollen. Dafür könnten Antoine Griezmann und Ivan Rakitic aus der Mannschaft rotieren.

Ousmane Dembele könnte zudem nach langer Oberschenkelverletzung, die ihn seit November außer Gefecht gesetzt hatte, sein Comeback feiern. "Wir alle sind überglücklich, dass er im Kader steht", sagte Setien auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich glaube, dass es ihm möglich sein wird, ein paar Minuten zu spielen, wenn sich die Chance ergibt."

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Barcelona:

ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Vidal, Busquets, de Jong - Messi, Suarez

mögliche Einwechselspieler: Neto, Pena, Firpo, Araujo, Mingueza, Rakitic, Puig, Monchu, de la Fuente, Orellana, Reis, Dembele, Griezmann, Fati

Neto, Pena, Firpo, Araujo, Mingueza, Rakitic, Puig, Monchu, de la Fuente, Orellana, Reis, Dembele, Griezmann, Fati bestätigte Ausfälle: Umtiti (Knieprobleme)

Bild: Getty Images / Goal

Champions League: Die bestätigten Aufstellungen des FC Bayern und des FC Barcelona

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

FC Bayern: Die Aufstellung gegen den FC Barcelona beim letzten Aufeinandertreffen

An das letzte Aufeinandertreffen in der Champions League hat insbesondere der FC Barcelona gute Erinnerungen: Zwar unterlag die von Luis Enrique trainierte Mannschaft dem FC Bayern im Halbfinale der Saison 2014/15 mit 2:3, in der ersten Begegnung eine Woche zuvor hatte der spanische Verein jedoch mit 3:0 gewonnen und sich dadurch den Einzug ins Finale gesichert.

Nachdem Medhi Benatia bereits in der siebten Minute zum 1:0 für den FC Bayern eingenickt hatte, drehte Neymar mit zwei Treffern (15., 29.) die Begegnung, ehe Robert Lewandowski (59.) zunächst den Ausgleich besorgte und Thomas Müller (74.) den deutschen Rekordmeister erneut in Führung brachte. Im Endspiel sollte sich der FC Barcelona mit 3:1 gegen durchsetzen.

Mit diesen Aufstellungen waren die beiden Teams in der Saison 2014/15 aufgelaufen:

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat - Thiago, Alonso, Lahm, Schweinsteiger - Müller - Lewandowski

FC Barcelona: ter Stegen - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar

Die Aufstellungen des FC Bayern und des FC Barcelona am vergangenen Spieltag

Bayern-Trainer Flick veränderte seine Aufstellung im Vergleich zum 4:2 im gegen auf zwei Positionen: Für die verletzten Coman und Pavard begannen Thiago und Perisic, der nach der frühen Führung durch Robert Lewandowski (10., Elfmeter) auch gleich auf 2:0 erhöhte.

Mit den Einwechslungen von Philippe Coutinho und Corentin Tolisso sollte nach dem Anschlusstreffer durch Tammy Abraham (44.) nochmals frischer Wind in die Begegnung kommen: Eine Flanke von Lewandowski musste Tolisso nur über die Linie drücken (76.), der polnische Stürmer setzte acht Minuten danach selbst den Schlusspunkt.

Barcelonas Trainer Quique Setien setzte im Gegensatz zum 5:0 gegen am letzten -Spieltag erneut auf seine nominell elf stärksten Spieler, die sich nach einer wilden ersten Halbzeit gegen Napoli mit 3:0 in die Pause verabschieden sollten (10., 23., 45.+1).

Im Fokus stand erneut Lionel Messi, der sich bei seinem Treffer zum 2:0 gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und den Ball im Fallen noch ins Tor schlenzte. Einen Elfmeter, dem ein Foulspiel am 33-Jährigen vorausgegangen war, nutzte Luis Suarez vor der Pause zum 3:0.

Mit diesen Aufstellungen lösten beide Teams das Ticket für das Viertelfinale:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

FC Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Rakitic, de Jong - Messi, Griezmann, Suarez