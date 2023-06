FC Bayern: Abschied von Lucas Hernández rückt näher

Mit PSG ist sich der französische Innenverteidiger bereits einig, nun sollen auch die Verhandlungen mit dem FC Bayern fortgeschritten sein.

WAS IST PASSIERT? Nachdem sich Bayerns Innenverteidiger Lucas Hernández mit PSG bereits über einen Wechsel verständigt haben soll, laufen Medienberichten zufolge nun die Gespräche über die zu zahlende Ablösesumme: La Parisien meldet, dass die Verhandlungen die "letzte Stufe erreicht haben" sollen, laut Sky sollen die Pariser ein erstes Angebot für den 27-Jährigen vorbereiten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die tz nennt konkrete Zahlen: So wolle man bei den Bayern 50 Millionen Ablöse für den Franzosen einstreichen, PSG betrachte 40 Millionen Euro jedoch als Schmerzgrenze. Bayern hatte 2019 noch die doppelte Summe an Atlético Madrid überwiesen.

Überhaupt sei man bei den Bayern enttäuscht darüber, dass sich Hernández gegen eine Vertragsverlängerung entschieden habe. Schließlich habe man ihn trotz seiner zahlreichen Verletzungen immer unterstützt, auch 2021, als ihm nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin sogar eine Gefängnisstrafe drohte, sei der Verein an seiner Seite gestanden. Damals bereits involviert: Bayerns neuer CEO Jan-Christan Dreesen.

