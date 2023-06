FC Bayern: Lucas Hernández mit PSG offenbar über einen Wechsel einig

Der Abwehrstar der Bayern schien lange kurz vor einer Vertragsverlängerung zu stehen. Jetzt rückt sein Abschied immer näher.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Lucas Hernández vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain hat wohl die nächste Hürde genommen. Wie die spanische AS berichtet, hat der Innenverteidiger mit dem französischen Hauptstadtklub eine Einigung auf persönlicher Ebene erzielt. Der neue Vertrag soll unterschriftsreif vorliegen.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Was für einen endgültigen Abschluss des Wechsels nun nur noch vonnöten ist, ist die Zustimmung der Münchner. Die wollen Hernández eigentlich keine Steine in den Weg legen und würden den Franzosen grundsätzlich ziehen lassen. Gleichzeitig will der deutsche Rekordmeister erst einen Ersatz präsentieren, bevor man den 27-Jährigen ziehen lassen will.

Laut AS soll es in der kommenden Woche zu einem Gespräch zwischen den Vertretern beider Vereine kommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge fordert der FC Bayern mindestens 50 Millionen Euro für Hernández - eine Summe, die für die gut betuchten Pariser eigentlich keine Schwierigkeit darstellen sollte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Bayern gekommen. In vier Jahren brachte er es auf 107 Pflichtspiele (1 Tor, 4 Assists).